7ª edição do Insurtech Brasil está com inscrições abertas

A 7ª edição do Insurtech Brasil – evento pioneiro de tecnologia e inovação para o mercado segurador – já está com inscrições abertas. O encontro acontecerá no dia 03 de julho, no Amcham Business Center, em São Paulo.

São esperados mais de mil conferencistas entre executivos e representantes de seguradoras, insurtechs, empresas de tecnologia e outros players que possuem interesse no setor, como fintechs, varejistas e big techs.

A programação deste ano abordará temas que seguem relevantes para o desenvolvimento do mercado segurador brasileiro, como embedded insurance, open insurance, open finance e inteligência artificial. Ao todo serão 31 painéis distribuídos em quatro salas diferentes, divididas entre o Business Hall e o Insurtech Hall.

“A cada ano que passa, o Insurtech Brasil vai se consolidando como a principal plataforma de negócios e networking para inovação no mercado segurador. Isso acontece devido ao formato do evento, que permite uma enorme interação com os líderes e empreendedores que estão reinventando a indústria de seguros no nosso país”, disse José Prado, CEO do evento.

O Insurtech Brasil 2024 conta também com o apoio de diversas empresas inovadoras como a Vindi, que atua com meios de pagamento; e das startups IzziData, que realiza análise de dados para o mercado de seguros; e Poupz, corretora de produtos financeiros. O primeiro lote de ingressos já está disponível e o valor da inscrição pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão. Vale lembrar ainda que as compras antecipadas oferecem desconto em relação ao preço final que será cobrado no dia do evento.

Sobre o Insurtech Brasil

O Insurtech Brasil é considerado um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado segurador. Pioneiro em sua proposta, visa contribuir no desenvolvimento desse ecossistema através da oferta de insumos para a inovação e da expansão da indústria de seguros, atraindo a participação também de fintechs, varejistas e big techs. Para saber mais, basta acessar https://insurtechbrasil.com/.

