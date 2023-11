72% dos Risk Managers não controlam suas apólices de seguro garantia como beneficiários, diz AVLA

Pesquisa proprietária da insurtech mostra que o acompanhamento das apólices ainda é uma dor para os segurados – Em dados coletados por pesquisa proprietária, a AVLA mostra que mais de 7 em cada 10 Risk Managers das maiores empresas do Brasil não fazem gestão de suas apólices de garantia quando estão na posição de Segurados da apólice. Dos que reportaram fazer, o controle é manual feito pela própria área de Seguros ou através de algum corretor.

A falta de gestão acarreta em diversos problemas. Dentre dificuldades de controle das coberturas, falta de endossos e prorrogações até a recusa de reclamações de sinistros por falta de comunicação com a seguradora. “Quando nós que contratamos o controle é feito por softwares de mercado, mas no mundo do garantia como beneficiários nós realmente estávamos cegos”, foi o que reportou um dos participantes da pesquisa da Avla.

Para combater essa dor, a AVLA está utilizando o Gestion@; ferramenta recém lançada pela seguradora para gestão de risco de fornecedores. Ele foi pensado para facilitar todo o processo de gerenciamento e acompanhamento das apólices. “Nele, o segurado tem acesso a todas as informações de riscos e consegue gerenciar de forma rápida e eficaz, aproveitando o melhor de nossas apólices”, comenta Felippe Astrachan, Country Manager da Avla.

A ferramenta possui múltiplas funcionalidades para apoiar beneficiários com apólices de Seguro Garantia, sendo responsável em gerenciar e acompanhar com facilidade os contratos. Dentro da ferramenta, o segurado consegue ter acesso às apólices vigentes, fará a gestão de endossos, prorrogações, pedidos de expectativa de sinistro e terá acesso a gráficos interativos de exposição por áreas de negócio – que permitirá uma melhor utilização das proteções de garantia – e já tem algumas das maiores empresas do Brasil como usuários da ferramenta.

Sobre a AVLA:

Entre os 10 maiores grupos seguradores de linhas financeiras da América Latina, a AVLA opera no Chile, Peru, México e Brasil, se tornando líder de mercado em apenas 4 anos. Com o suporte de investidores de impacto como DEG, Altra Capital e Creation Investments, anunciou sua chegada ao Brasil e México em 2021.

Felippe Astrachan, Country Manager da Avla