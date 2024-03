23º Congresso: Fenacor apresenta novidades e anuncia abertura das inscrições

A Fenacor abrirá as inscrições no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e na EXPOSEG nesta sexta-feira (1º de março), coincidindo com o aniversário de fundação do Rio de Janeiro, que será palco desses eventos entre os dias 10 e 12 de outubro deste ano. Os interessados poderão garantir sua presença diretamente neste link: https://www.congressodoscorretores.com.br/

Promovido pela Fenacor em parceria com os sindicatos filiados e tendo o Sincor-RJ como coanfitrião, o congresso conta com apoio institucional do IBRACOR e da CNC.

Nesta quinta-feira, (29), a Fenacor realizou o lançamento oficial do Congresso, que retorna à “Cidade Maravilhosa” após 11 anos e que é considerado o maior, melhor e mais tradicional evento do mercado de seguros brasileiro.

Durante a transmissão, foi exibido um vídeo relembrando a história dos congressos brasileiros.

O tema principal desta edição será “O Futuro da Distribuição de Seguros no Brasil”, refletindo a nova fase do setor de seguros brasileiro e seu constante aperfeiçoamento. “Para empresas que apoiam a Fenacor, participar do congresso e da EXPOSEG é uma oportunidade única!”, afirmou o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, que expressou sua gratidão aos profissionais de imprensa pela ampla cobertura do congresso.

Segundo Vergilio, o evento oferecerá grandes oportunidades para empresas parceiras, proporcionando um ambiente único para networking, parcerias, fidelização de corretores, campanhas, premiações, entre outras atividades, em um centro de convenções moderno e estruturado, esperando reunir aproximadamente 5 mil pessoas, incluindo a participação das principais seguradoras do mercado.

Empresas interessadas em cotas de patrocínio ou estandes podem requisitar suas reservas, através de envio de uma formalização para o e-mail: 23congresso@fenacor.org.br. Essa reserva pode ser mantida até o dia 11 de março,

As cotas de patrocínio não estão mais vinculadas a estandes específicos, oferecendo flexibilidade.

Armando Vergilio detalhou ainda as cotas comerciais disponíveis até o momento, como Cota Master para jantar e shows de abertura e boas-vindas; Cota Transfer; Cota sorteio de scooter – 1 e 2; Cota sorteio de notebook – 1 e 2; Cota coworking e Cota transmissão internet ao vivo via youtube.

A apresentação detalhada das possibilidades em venda está disponível no hotsite e no site da Fenacor.

23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros