ANSP realiza Workshop de Planejamento Estratégico 2026 com foco em execução, colaboração e inovação

Na manhã de ontem (26), na sede do Sincor-SP, a ANSP realizou o Workshop de Planejamento Estratégico 2026, um encontro marcado pela construção coletiva, troca de experiências, diferentes perspectivas, sugestões e novas ideias voltadas ao fortalecimento institucional e ao futuro da Academia.

O evento contou com as palavras do presidente da ANSP, Ac. Edmur de Almeida, do Presidente do Conselho Superior, Ac. Osvaldo Nascimento, do Vice-Presidente do Conselho Superior, Ac. Mauro César Batista, além do Diretor da ANSP e Diretor de Operações do Sincor-SP, Ac. Márcio Pires.

A condução do workshop e das dinâmicas ficou a cargo do Ac. Sergio Nobre, Diretor da ANSP, e da Ac. Rosana Sá, que lideraram os debates e direcionaram os participantes ao longo das atividades estratégicas.

Durante a manhã, os participantes foram divididos em cinco grupos de trabalho para desenvolver discussões e dinâmicas voltadas à revisão dos objetivos estratégicos da ANSP, promovendo uma ampla análise dos planos de ação, prioridades e desafios institucionais. O encontro teve como foco revisar iniciativas, consolidar ou criar novas ações, definir responsáveis e estabelecer prioridades conforme critérios de urgência e importância.

A dinâmica também utilizou a Matriz de Impacto Estratégico x Facilidade de Execução, ferramenta que auxiliou na identificação das prioridades reais, na definição das ações que devem ser executadas imediatamente e no mapeamento das iniciativas que poderão ser desenvolvidas posteriormente.

Mais do que discutir estratégias, o workshop reforçou um importante compromisso coletivo com a execução. Como destacado ao longo do encontro: “Menos planos de ação = mais execução.”

A ANSP segue fortalecendo seu propósito de promover conhecimento técnico-científico, fomentar o desenvolvimento do mercado segurador e disseminar a cultura do seguro, da previdência, da proteção e da educação financeira, sempre conectando academia, especialistas e sociedade em torno de debates relevantes e transformadores.