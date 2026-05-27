AXA no Brasil anuncia Juliana Amaral como nova Diretora Jurídica e de ESG

Com experiência consolidada nos mercados de seguros, resseguros e bancário, executiva assume em meio às transformações do setor e à implementação do novo marco regulatório de seguros. A AXA no Brasil reforça seu time executivo com a chegada de Juliana Amaral como nova Diretora Jurídica e de ESG. Com mais de 25 anos de experiência nos setores de seguros, resseguros e bancário, a executiva assume o desafio de consolidar a estratégia da companhia em ESG em um período de profundas transformações no setor. Juliana responderá diretamente a Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ESG da AXA no Brasil.

Formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização em Direito Processual Civil pela PUC-SP e extensão pela GVLaw, Juliana Amaral construiu uma trajetória sólida liderando equipes multidisciplinares por mais de uma década em diretorias jurídicas e de sinistros. Também atua como professora na Escola de Negócios e Seguros (ENS) e é Vice-Presidente de relações com o mercado na Comissão de Seguros e Resseguros da OAB São Paulo (gestão 2024–2026).

Juliana chega à AXA em um momento estratégico para o mercado segurador brasileiro. A executiva estará à frente do aprimoramento das mudanças decorrentes do novo marco regulatório de seguros, garantindo que a companhia não apenas atenda às exigências, mas também utilize a conformidade regulatória como uma vantagem competitiva e estratégica.

“A trajetória da Juliana reúne exatamente as competências de que precisamos para navegar neste novo cenário do setor. Sua liderança será fundamental para apoiar a tomada de decisões de negócios com agilidade e segurança”, afirma Alexandre Campos.

Além das frentes jurídica e regulatória, Juliana ficará responsável pela condução do novo plano estratégico de ESG da companhia, aprovado em 2025. Entre os desafios da executiva estão o acompanhamento das metas e projetos da agenda ESG, além do fortalecimento da integração dos pilares ambiental, social e de governança à cultura organizacional e às operações da AXA no Brasil.

“Sempre tive uma visão técnica muito próxima da subscrição e uma troca constante com essa área. Além de trazer essa experiência comigo, também assumo, pela primeira vez, o desafio de atuar diretamente em ESG, embora já tenha vivência no tema por meio da minha atuação em compliance e desde o início de 2026 como uma das líderes do pilar de gênero junto ao Instituto pela Diversidade e Inclusão no setor de Seguros (IDIS). Estou animada com esse novo desafio e com a possibilidade de construir entregas com propósito, ações que gerem valor com responsabilidade corporativa e foco no desenvolvimento sustentável de longo prazo”, afirma Juliana.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em mais de 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Juliana Amaral, Diretora Jurídica e de ESG