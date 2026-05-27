Novas exigências trabalhistas ampliam a importância do plano de saúde empresarial

A partir de 26 de maio, NR-1 obriga empresas a gerenciar riscos psicossociais no trabalho. Plano de Saúde Empresarial pode se tornar um aliado dos contratantes para driblar a situação – A atualização da NR-1 (Norma Regulamentadora n° 1), que passará a ser válida a partir do dia 26 de maio, traz novas obrigações para empresas de todos os portes: a partir de agora, é necessário identificar, avaliar e monitorar os chamados riscos psicossociais em ambiente de trabalho, categoria que engloba problemas como o estresse crônico, sobrecarga e condições que favorecem o adoecimento mental dos colaboradores.

Somente no ano de 2025, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou aproximadamente 600 mil afastamentos de trabalhadores causados pela Síndrome de Burnout, distúrbio emocional causado pelo estresse e tensão intensos no ambiente de trabalho, sendo considerada pela OMS uma epidemia silenciosa.

Nesse cenário, o plano de saúde empresarial ganha uma nova dimensão. Mais do que um benefício, ele passa a integrar uma gama de possibilidades para as empresas cumprirem as exigências da NR-1, garantindo consultas médicas, acompanhamento psicológico e tratamentos especializados, formas diretas de agir sobre os riscos identificados no processo de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO).

A lógica é direta: empresas que investem na saúde dos colaboradores reduzem afastamentos, aumentam a produtividade e constroem ambientes de trabalho mais estáveis. Uma pesquisa feita pela plataforma de benefícios corporativos Betterfly aponta que 77% dos trabalhadores se sentem mais valorizados e motivados quando contam com plano de saúde corporativo, e mais de 70% consideram que o benefício contribui para mais tranquilidade no dia a dia.

Para a especialista em seguros e fundadora da Asseverar Seguros, Dirlei de Almeida, o trabalhador passou a entender o cuidado com a saúde do corpo e da mente, como algo fundamental em seu ambiente de trabalho. “Hoje, o colaborador não enxerga mais o bem-estar como um bônus, mas como parte do pacote básico de relacionamento com a empresa. Benefícios de saúde física e mental com plano de saúde empresarial passaram a ser decisivos na escolha e, principalmente, na permanência em um emprego”, afirma.

Com a nova legislação e o prazo curto para adequação, a recomendação é que as empresas avaliem com antecedência suas políticas de benefícios. Adequar-se às novas exigências da NR-1 não é apenas uma obrigação legal, é também uma oportunidade de fortalecer o vínculo com os colaboradores e proteger a operação dos impactos do adoecimento no trabalho.

Como escolher o Plano de Saúde para minha empresa?

A Asseverar Corretora de Seguros atua há 21 anos com planos de saúde empresarial, e auxilia em todo o processo de contratação, implantação e acompanhamento da apólice de planos de saúde, e com isso, oferece algumas dicas para a contratação:

Conheça seus colaboradores

Entendendo o perfil de seu quadro de funcionários, é possível identificar quais as principais demandas de sua equipe ao buscar um plano de saúde, dessa forma, é possível encontrar a alternativa mais assertiva.

Abrangência e forma de pagamento

Entendendo a realidade de seu time e o orçamento de sua empresa, é possível identificar qual o modelo de pagamento mais viável, se é um plano com coparticipação ou um plano que arque integralmente com os custos. Além disso, muitos trabalhadores podem querer incluir seus dependentes, e isso deve ser levado em conta na contratação do plano.

Avaliar a Rede Credenciada

É necessário estar atento a quais hospitais e clínicas cada plano atende. A qualidade do atendimento é crucial na escolha por um plano de saúde.

Além disso, é preciso estar atento à área de cobertura do plano, se é regional ou nacional.

Asseverar Corretora de Seguros

Com 21 anos de experiência no mercado, a Asseverar Corretora de Seguros já auxiliou diversas empresas na busca pela melhor opção de Plano de Saúde Empresarial. Com uma equipe experiente e foco na satisfação do cliente, oferecemos uma consultoria especial personalizada para atender as necessidades de cada empresa.