Grupo Bradesco Seguros é reconhecido no Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente 2026

Companhia conquista reconhecimento nas categorias “Ramos Gerais” e “Seguros e Planos de Saúde”, em uma das mais relevantes premiações de experiência do cliente do país – O Grupo Bradesco Seguros foi reconhecido no Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente 2026, uma das mais relevantes iniciativas de avaliação da maturidade em experiência do cliente no Brasil. Nesta edição, a companhia foi vencedora nos segmentos “Seguros – Ramos Gerais” e “Seguros e Planos de Saúde”, reforçando sua atuação orientada à excelência no relacionamento com seus públicos.

A edição de 2026 foi a maior já realizada pela premiação, tanto pelo volume de empresas participantes quanto pelo nível de competitividade observado ao longo de todo o processo de avaliação. Em praticamente todos os segmentos, o estudo apontou equilíbrio crescente na qualidade das operações, na sofisticação da gestão omnicanal e na capacidade das organizações de integrar estratégia, tecnologia e execução com foco no cliente.

O reconhecimento concedido ao Grupo Bradesco Seguros reflete a consistência da companhia na construção de uma jornada de atendimento cada vez mais eficiente, integrada e alinhada às expectativas dos consumidores, em diferentes canais de relacionamento. Nos dois segmentos (Ramos Gerais e Saúde), a premiação reforça a relevância da escuta ativa, da eficiência operacional e da busca contínua por soluções que tornem a jornada do cliente mais simples, segura e resolutiva.

Todas as empresas finalistas foram submetidas a uma avaliação conduzida pela Seu Cliente Oculto, que testou na prática a performance das operações nos principais canais de interação com o cliente, incluindo telefone, e-mail, chat, appchat, redes sociais, WhatsApp e omnicanalidade. Na etapa final, a CX Brain realizou o cruzamento entre as informações fornecidas pelas companhias e o desempenho efetivamente observado, resultando em uma análise abrangente da experiência entregue ao consumidor.

A cerimônia oficial de premiação foi realizada em 26 de maio, no Vibra São Paulo, reunindo empresas que vêm contribuindo para elevar o padrão da experiência do cliente no país.

O reconhecimento no Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente 2026 demostra como a estratégia do Grupo Bradesco Seguros de colocar o cliente no centro de sua atuação, por meio de uma agenda contínua de aprimoramento, inovação e excelência nos serviços prestados, está revolucionando o mercado.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.