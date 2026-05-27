Aconseg-RJ elege diretoria para o biênio 2026-2028

Em assembleia realizada na sede da ACONSEG-RJ nesta terça-feira, 26/05/2026, foram aprovadas, por unanimidade, as contas do biênio 2024/2026 e eleita a nova diretoria através de chapa única apresentada para o biênio 2026/2028 – A nova diretoria eleita para o biênio 2026/2028 é composta por: Presidente: Luiz Philipe Baeta Neves/Baeta; 1º Secretário: César Augusto Braga/CDS; 2º Secretário: Gilberto Villela/Plataforma; 1º Tesoureiro: Joffre Nolasco Pinto Filho/Rapport e 2ª Tesoureira: Jaqueline Duarte dos Santos Rocha/Nova Fortaleza.

Ao assumir seu quarto mandato à frente da Aconseg-RJ, Luiz Philipe Baeta Neves, afirmou “sentir-se honrado pela confiança depositada pelos associados para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela entidade”. Segundo ele, “a união entre as assessorias é fundamental para fortalecer e ampliar a valorização do trabalho responsável realizado pelo segmento, impulsionando novas oportunidades de negócios e reafirmando o papel das assessorias como o mais eficiente canal de produção do mercado de seguros”.

Sobre a Aconseg-RJ | Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 3 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro.

A nova diretoria da Aconseg-RJ é composta por: Luiz Philipe Baeta Neves, presidente; César Augusto Braga, 1º Secretário; Gilberto Villela, 2º Secretário; Joffre Nolasco Pinto Filho, 1º Tesoureiro; Jaqueline Duarte dos Santos Rocha, 2ª tesoureira.

Foto: Assembleia dos associados renovou o mandato da diretoria para 2026/2028

*Divulgação