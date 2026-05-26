MetLife e Global Citizen lançam o desafio “Footwork for Futures” nas redes sociais para ampliar o acesso à educação e ao esporte

Todas as doações apoiarão o FIFA Global Citizen Education Fund, com base no compromisso de US$ 9 milhões da MetLife Foundation – A MetLife e a Global Citizen anunciam o “Footwork for Futures”, um desafio global nas redes sociais com tema de futebol que apoia o acesso de crianças à educação de qualidade e ao esporte, ajudando a formar comunidades mais confiantes e resilientes. Ele convida as pessoas a compartilharem em suas redes sociais – Instagram, LinkedIn, X, TikTok ou Facebook- um vídeo curto jogando ou tentando jogar futebol (fazendo embaixadinhas) incluindo a hashtag #FootworkForFutures, ou enviando um vídeo pelo aplicativo Global Citizen. Para cada vídeo elegível enviado, a MetLife doará US$ 5 ao FIFA Global Citizen Education Fund, até o limite de US$ 100.000, para ajudar a ampliar o acesso à educação de qualidade e ao esporte para crianças, por meio de subsídios a organizações comunitárias em todo o mundo.

Esta campanha social se baseia na contribuição de US$ 9 milhões da MetLife Foundation como doadora fundadora do FIFA Global Citizen Education Fund. O fundo concede recursos a organizações em comunidades ao redor do mundo que oferecem programas educacionais e esportivos. O Footwork for Futures aproveita o entusiasmo da Copa do Mundo FIFA 2026™ deste verão para ajudar essas organizações a expandirem suas iniciativas, com o objetivo de aumentar a confiança das crianças e fortalecer as comunidades.

“O FIFA Global Citizen Education Fund é a prova do que é possível quando unimos o amor mundial pelo futebol ao poder da educação para fortalecer nossas comunidades”, disse Nuria Garcia, Head Global de Sustentabilidade da MetLife e Presidente da MetLife Foundation. “O Footwork for Futures torna essa missão divertida, concreta e acessível. Cada vídeo enviado é um passo significativo rumo à construção de futuros mais confiantes para jovens em todo o mundo.”

A participação no Footwork for Futures está aberta a todas as pessoas, independentemente de habilidade ou experiência, permitindo que cada um demonstre sua própria maneira de manter uma bola de futebol em movimento. A iniciativa vai até 19 de julho de 2026 ou até que as doações atinjam US$ 100.000. Envios feitos após esse período poderão ser compartilhados; no entanto, não contribuirão para novas doações. Os participantes são incentivados, mas não obrigados, a indicar amigos e familiares para participar.

Todos os vídeos devem seguir as regras das respectivas plataformas de mídia social e os Termos e Condições da campanha, disponíveis nesse site: TERMOS E CONDIÇÕES: Footwork for Futures. Para serem elegíveis, os vídeos devem mostrar claramente uma pessoa real realizando, de forma segura e responsável, embaixadinhas (ou tentando realizá-las) com uma bola de futebol. A Global Citizen reserva-se o direito de desclassificar quaisquer inscrições que não atendam a esses critérios. Para mais informações sobre como participar, visite: Footwork for Futures.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e institucionais a construir um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife atua em mais de 40 mercados globalmente e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Ásia, América Latina, Europa e Oriente Médio. Para mais informações, visite www.metlife.com.

Sobre a MetLife Foundation

Na MetLife Foundation, estamos comprometidos em promover a mobilidade econômica inclusiva. Colaboramos com organizações sem fins lucrativos e concedemos subsídios alinhados a três áreas estratégicas: empoderamento econômico, saúde financeira e comunidades resilientes, além de engajar colaboradores voluntários da MetLife para ampliar o impacto. A MetLife Foundation foi criada em 1976 e, há 50 anos, mantém a longa tradição da MetLife de envolvimento com as comunidades. Desde sua criação, a fundação já contribuiu com mais de US$ 1 bilhão para fortalecer comunidades onde a MetLife está presente. Saiba mais em www.metlife.org.

Sobre o Global Citizen

O Global Citizen é o maior movimento do mundo para erradicar a pobreza extrema. Impulsionado por uma comunidade global de cidadãos engajados que levantam suas vozes e tomam ação, o movimento é ampliado por campanhas e eventos que reúnem líderes da música, entretenimento, políticas públicas, mídia, filantropia e setor privado. Desde o início do movimento, mais de US$ 50 bilhões em compromissos anunciados em suas plataformas foram implementados, impactando 1,3 bilhão de vidas. Fundada na Austrália em 2008, a Global Citizen atua nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Suíça, Brasil, Canadá, Austrália, África do Sul, Nigéria, Gana, Ruanda, Emirados Árabes Unidos e em toda a Ásia. Participe em globalcitizen.org.