Com expectativa de casa cheia, Insurtech Brasil 2026 abre vagas extras para seguradoras e canais de distribuição

Alta procura leva organização a ampliar capacidade para executivos do mercado; evento deve reunir mais de 1,5 mil participantes em São Paulo – A poucos dias de sua realização, o evento Insurtech Brasil 2026 registra forte procura por inscrições e deve reunir casa cheia no Expo Center Norte, em São Paulo. Diante do aumento da demanda nas últimas semanas, a organização decidiu abrir um número limitado de vagas adicionais, direcionadas principalmente a seguradoras, canais de distribuição e executivos ligados ao ecossistema de inovação no mercado de seguros.

Realizado no dia 28 de maio, o encontro chega à sua 9ª edição consolidado como o principal evento de tecnologia, inovação em seguros e canais de distribuição do país. A expectativa é reunir mais de 1,5 mil participantes entre profissionais de seguradoras, empresas de tecnologia, plataformas digitais, fintechs, investidores e demais executivos do setor.

Segundo a organização, o crescimento da procura reflete o momento vivido pelo mercado e a relevância dos temas que estarão no centro das discussões deste ano, especialmente inteligência artificial, embedded insurance, novos modelos de distribuição, MGAs, automação operacional, dados e transformação tecnológica.

Para José Prado, CEO do Insurtech Brasil, a demanda acelerou à medida que o evento se aproximou, especialmente entre empresas interessadas em conexões estratégicas e negócios. “A procura cresceu bastante nos últimos dias, principalmente por seguradoras, canais de distribuição e empresas de tecnologia. Decidimos abrir vagas adicionais de forma bastante criteriosa porque queremos manter a qualidade do networking e do conteúdo, sem perder a característica do evento de promover conexões relevantes”, afirma.

O executivo destaca ainda que a edição de 2026 reflete um novo estágio do mercado. “O Insurtech Brasil deixou de ser apenas um espaço para discutir inovação e se consolidou como um ambiente onde executivos do mercado se encontram para falar de implementação, operação e geração de resultados. Hoje, tecnologia, dados e distribuição fazem parte das decisões estratégicas das empresas.”

Entre os destaques da programação estão debates sobre agentes de inteligência artificial aplicados ao seguro, hiperpersonalização, automação de sinistros, embedded insurance, transformação dos canais de distribuição, meios de pagamento, arquitetura tecnológica e uso avançado de dados para precificação e prevenção à fraude.

A programação reúne executivos das principais seguradoras e empresas de tecnologia do mercado, incluindo lideranças de companhias como Sompo, Tokio Marine, Bradesco Seguros, Bradesco Vida e Previdência, Brasilprev, MetLife, Prudential, Pier Seguradora, SulAmérica, Porto, Zurich, C6 Bank, PagBank, AXA e Swiss Re, entre outras.

Juliana Montez, CEO da Pluvon e organizadora do encontro, afirma que o volume de procura demonstra o amadurecimento do evento e o interesse do mercado por discussões mais aplicadas. “Temos recebido muitos contatos de executivos buscando participar das conversas sobre inteligência artificial, novos modelos de distribuição e tecnologia aplicada ao mercado de seguros. A programação deste ano foi construída justamente para conectar quem está liderando essas transformações dentro das empresas”, diz.

Além do conteúdo, o evento reforça sua proposta de promover conexões estratégicas entre seguradoras, plataformas, distribuidores, fintechs e empresas de tecnologia, ampliando oportunidades de parceria e geração de negócios.

Com expectativa de casa cheia, a organização informa que as vagas adicionais são limitadas e voltadas prioritariamente a seguradoras, canais de distribuição e executivos do mercado de seguros.

Lista atualizada – A realização do Insurtech Brasil 2026 conta com o apoio de empresas que vêm contribuindo ativamente para o desenvolvimento da inovação no mercado de seguros. Nesta edição, participam como patrocinadores as empresas Brick e Seguro para Todos, na categoria Platinum; Guidewire e Adyen, na categoria Gold; Serasa Experian, add, InsureMO, Sompo, Getrak, Taktile e FICO, como Silver; e Carbigdata, Confitec, Safe2Go, Autoinsp, Ebix, Split Risk, 123Seguro, Seven, Grupo Hinova, Lógica, Neway, Klimber, Prudential, MetLife e Alper, como Bronze. Participam ainda, na categoria Expo, Laços Corporativos, Nuvidio, Conversu, Fisify e Handle. O evento conta ainda com o apoio institucional de ITC Vegas, ITC Latam e MIA Hub, reforçando a conexão do encontro com o ecossistema global de inovação em seguros.

Mais informações e inscrições estão disponíveis em: