Papo de Especialista: novo episódio de videocast do Grupo MAG mostra como perguntas erradas podem comprometer vendas e relações

O programa traz dicas de como a escuta ativa, relacionamento e educação financeira impactam no mercado segurador – O Grupo MAG lançou, nesta segunda (25), mais um novo episódio do videocast “Papo de Especialista”, projeto que vem fortalecendo debates sobre relacionamento, desenvolvimento profissional e proteção financeira no mercado segurador. Dessa vez, o episódio traz como convidado Cadu Biagioni, especialista em proteção financeira da MAG, para uma conversa sobre liderança, escuta ativa, educação financeira e a construção de conexões genuínas no ambiente de negócios.

Conduzido por Márcio Batistuti, Diretor Comercial de Varejo da empresa, o novo episódio reforça a importância das relações humanas no processo comercial e desenvolvimento de equipes. Ao longo do bate-papo, Cadu compartilha aprendizados adquiridos em diferentes experiências profissionais e destaca como presença, atenção e confiança podem transformar a forma de liderar e vender.

“Venda não é sobre falar. É sobre saber perguntar. Quando você escuta de verdade, você entende o que realmente importa para aquela pessoa. E aí a relação deixa de ser uma venda e passa a ser uma conexão”, afirma Cadu Biagioni durante o episódio, ao destacar a importância da escuta ativa na construção de relacionamentos duradouros.

A produção mostra também como o mercado vem exigindo profissionais mais preparados para compreender comportamentos, necessidades e objetivos dos clientes. Segundo o especialista, as conexões verdadeiras passaram a ser um diferencial competitivo tanto no relacionamento comercial quanto na liderança de equipes.

“No começo, normalmente as pessoas compram o que você vende. Mas depois de um tempo, elas começam a comprar quem você é”, destaca o convidado. Durante a conversa, os participantes também abordam temas como liderança humanizada, educação financeira, proteção financeira, relacionamento com clientes, mercado segurador e desenvolvimento comercial. O episódio propõe uma reflexão sobre como a confiança e a proximidade influenciam diretamente a experiência do cliente e a construção de negócios mais sustentáveis.

A proposta do “Papo de Especialista” é aproximar profissionais e especialistas do setor por meio de conversas práticas e aplicáveis ao cotidiano comercial. Segundo a MAG, os episódios anteriores do videocast já ultrapassaram 385 mil visualizações, consolidando o projeto como uma das apostas da companhia na produção de conteúdo voltado ao fortalecimento do mercado de seguros e proteção financeira. O episódio completo está disponível no canal oficial da MAG no YouTube: (2553) EP.3 – Quem Entende Pessoas Vende Diferente | Papo de Especialista – YouTube

Sobre o Grupo MAG

O Grupo MAG é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 56 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.