RM7 Seguros é reconhecida pela Agência Seg News como Corretora Destaque em Seguro Garantia no Brasil

A RM7 Seguros celebra a conquista do prestigiado troféu de “Corretora Destaque em Seguro Garantia no Brasil”, concedido pela Agência SegNews e recebido por sua CEO, Rosane Mota, durante cerimônia realizada em São Paulo, no último dia 22 de maio de 2026.

O reconhecimento reforça a trajetória de excelência da corretora no segmento de seguro garantia e evidencia o comprometimento da empresa com a qualidade, inovação e atendimento especializado em todo o território nacional. “Receber essa premiação é motivo de grande orgulho e gratidão. Esse reconhecimento pertence a toda a equipe da RM7 Seguros, que diariamente trabalha com dedicação, profissionalismo e compromisso com nossos clientes e parceiros”, destaca Rosane Mota, CEO da RM7 Seguros.

A executiva também agradeceu à SegNews pela homenagem e fez questão de reconhecer a confiança dos parceiros comerciais, clientes e seguradoras que fazem parte da trajetória da corretora. “Essa conquista é fruto da confiança depositada em nosso trabalho e da sinergia construída ao longo dos anos com nossos parceiros e clientes. Seguiremos empenhados em oferecer soluções cada vez mais eficientes e um atendimento de excelência”, completa.

O prêmio soma-se a outros importantes reconhecimentos recebidos por Rosane Mota nos últimos anos. Em 2025, a executiva foi homenageada pelo Sincor-DF na mesma categoria, sendo laureada como “Corretora Destaque”, consolidando sua liderança e relevância no mercado segurador brasileiro. Também foi reconhecida entre as 50 maiores influenciadoras do Brasil, reforçando sua atuação estratégica e influência no setor.

Com sede em Brasília, a RM7 Seguros é uma corretora multiprodutos que atende clientes em todos os estados brasileiros, sendo amplamente reconhecida pela excelência e expertise em seguro garantia.

Foto: Rosane Mota, CEO da RM7 Seguros