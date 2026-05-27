MAG Seguros escala intérprete de ‘Menzinho’ para falar sobre planejamento financeiro em novo filme

Influencer reforça o seguro de vida como instrumento de cuidado com o futuro -CA MAG Seguros, especialista em proteção e previdência, convidou Fausto Carvalho, criador do personagem “Menzinho”, fenômeno nas redes sociais, para abordar um tema essencial: o seguro de vida como ferramenta de proteção e planejamento financeiro. O ator é o protagonista do novo vídeo da série “Embaixadores da Vida Real”, que reúne depoimentos de parceiros da marca para conscientizar o público sobre a importância de se preparar para o futuro.

No episódio, divulgado no YouTube, Fausto aparece sem a tradicional peruca loira do personagem e, de forma mais pessoal, compartilha como passou a enxergar o seguro de vida como um recurso fundamental para garantir segurança e tranquilidade à sua família.

A produção também conta com a participação do diretor Comercial de Varejo do Grupo MAG, Márcio Batistuti e do especialista em Proteção Financeira, Lucas Menezes. Ao longo do vídeo, eles compartilham bastidores do atendimento ao ator, da consultoria financeira realizada e de insights para profissionais do setor sobre como apresentar o seguro de vida a diferentes perfis de público.

Dados recentes reforçam a relevância do tema. Segundo pesquisa da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida) em parceria com o Datafolha, divulgada em 2025, 43% dos brasileiros não possuem reserva financeira para imprevistos. Já outro estudo da Fenaprevi, de 2024, mostra que, embora 96% dos entrevistados já tenham ouvido falar sobre seguro de vida, cerca de 64% não conhecem seus benefícios.

A campanha traduz conceitos complexos em uma narrativa próxima da realidade do brasileiro, conectando entretenimento e educação financeira. Ao trazer o intérprete do “Menzinho” em um contexto mais reflexivo, a ação convida o público a repensar suas prioridades e a enxergar o seguro de vida como um investimento essencial, e não apenas como uma proteção emergencial.

“Acreditamos que falar sobre seguro de vida precisa deixar de ser um assunto distante e técnico. Nosso objetivo é mostrar que cuidar do futuro é um ato de responsabilidade e carinho com quem mais importa. A escolha de Fausto Carvalho para compartilhar a sua experiência reforça nossa estratégia de dialogar com diferentes públicos por meio de uma comunicação contemporânea e relevante. Ao unir storytelling, influência digital e propósito, reforçamos nosso compromisso em estimular uma nova mentalidade sobre planejamento de vida, mais consciente, preventiva e alinhada às necessidades reais das famílias brasileiras”, afirma Simone Cesena, diretora de Marketing do Grupo MAG.

Fausto integra, desde 2024, o time de embaixadores do Grupo MAG. Reconhecido por sua forte conexão com diferentes audiências, o humorista tem contribuído para ampliar a conscientização sobre educação financeira e proteção no país.

Assista ao filme com a participação do humorista:

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 56 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.