Seguros para operação Gambling

A Associação Brasileira do Jogo Positivo (AJP), think tank criado na esteira da regulamentação das operações de apostas esportivas, jogos on-line e cassino no Brasil, está concluindo um levantamento inédito sobre os seguros ofertados ao setor no mercado global. O estudo visa identificar as principais coberturas disponíveis e informar às operadoras da indústria Gambling no País sobre as soluções existentes para mitigar riscos em suas atividades.

De acordo com a AJP, ao conhecerem as proteções adequadas, as operadoras licenciadas no Brasil poderão buscar corretores e seguradoras locais para contratar apólices, garantindo maior segurança para as suas operações e equiparando-se às gigantes mundiais do setor que, em sua maioria, já contam com as soluções dos produtos e serviços de seguros. O levantamento preliminar da AJP identificou pelo menos dez grandes grupos seguradores e corretoras globais atuantes no mercado brasileiro, o que deve facilitar a contratação de apólices específicas para o segmento.

“Essas corretoras especializadas terão a missão de desenvolver produtos de seguros adaptados às necessidades do setor, que serão ofertados tanto às seguradoras nacionais quanto às multinacionais já presentes no Brasil. Trata-se de um mercado em plena expansão, com projeção de movimentar cerca de R$ 200 bilhões e gerar mais de 100 mil empregos já em seu primeiro ano pós-regulamentação”, destaca a entidade.

O secretário-geral da AJP, João Lucas Papa, enfatiza que o mercado global Gambling tem atraído o interesse tanto de seguradoras tradicionais quanto de insurtechs, devido ao grande volume financeiro envolvido na indústria. “No cenário internacional, observa-se uma ampla variedade de coberturas disponíveis, abrangendo – especialmente – o ramo de Linhas Financeiras, com destaque para as proteções contra Riscos Cibernéticos, Operacionais, Grandes Perdas, além de produtos voltados aos trabalhadores do setor e a diversas modalidades de Responsabilidade Civil (RC)”, explica Papa.

“Em mercados mais maduros mundo afora, com destaque para Reino Unido, França e Alemanha, a contratação de seguros para a operação Gambling é muito comum. São países com uma regulação rígida e diligente, como a nossa tem se mostrado, em que a taxa de canalização (indicador que contrasta o volume total de apostas realizadas junto a operadoras legalizadas com o volume de apostas realizadas no “mercado cinza”) é em até 95% – isto significa que apenas 5% de todas as apostas são direcionados em operadoras às margens das leis”, reforçou Papa, concluindo acreditar que “há muito espaço para crescimento em curto e médio prazo, e com o auxílio dos seguros isto será potencializado. Também, em breve, veremos o Resseguro inserido em nossa indústria, pois muitas das operações em apostas, jogos e cassino são vultosas, o que abre ainda mais espaço para a criação de novos produtos e serviços de proteção exclusivamente desenhados para atender às nossas demandas”.

A regulamentação do setor no Brasil foi consolidada com a entrada em vigor da Lei 14.790/2023, em 1º de janeiro deste ano, tornando a indústria Gambling brasileira uma das mais bem estruturadas do mundo. Com mais de 115 operadoras licenciadas até o momento, com a outorga de atuar com até três marcas cada, a expectativa é de que a demanda por seguros específicos cresça consideravelmente, acompanhando a evolução do setor no País.

SOBRE A AJP

A Associação Brasileira do Jogo Positivo (AJP) mira incentivar o jogo responsável e seguro, com foco em práticas de integridade e proteção de stakeholders. Chama para si o papel fundamental na transformação e profissionalização do setor de apostas esportivas, jogos on-line e cassino, contribuindo de diversas formas:

1. Promoção de práticas responsáveis: a associação enfatiza a importância de uma cultura de jogo seguro e consciente, incentivando estratégias, princípios e condutas que protejam os apostadores e assegurem um ambiente de entretenimento ético.

2. Integração de soluções inovadoras: ao estreitar laços com o setor segurador, a entidade busca desenvolver produtos e coberturas específicas para a indústria gambling. Isso não só mitiga riscos, mas também fomenta a inovação, protegendo os investimentos e ampliando a credibilidade do setor.

3. Fomento à sustentabilidade e ao crescimento econômico: promovendo uma abordagem que integra segurança, tecnologia e responsabilidade, a associação contribui para a consolidação de um mercado mais sólido e sustentável. Essa visão ajuda a atrair investimentos, gerar empregos e posicionar o país como um líder global em apostas, jogos e cassino.

Por fim, o papel da Associação Brasileira do Jogo Positivo é essencial porque cria um ambiente propício para o desenvolvimento de um setor mais seguro, transparente e inovador, beneficiando todos os envolvidos – de operadores e investidores a apostadores e demais profissionais.