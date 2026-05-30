Prêmio Seg News 2026: ADVANCED venceu na categoria de avaliações patrimoniais

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A ADVANCED APPRAISAL CONSULTORIA PATRIMONIAL recebeu a premiação na categoria DESTAQUE NACIONAL EM CONSULTORIA PATRIMONIAL & ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES. Foi representada no evento pelo CEO Darcio Ricardo Gonsales, que recebeu o troféu de Jorge Eduardo de Souza Filho, diretor executivo da Única Seguros.

(*) A ADVANCED é especializada em engenharia de avaliações e gestão patrimonial, integrando a rede internacional IAC, presente em 23 países e com mais de 28 anos de experiência. Atua com avaliações para seguros, fusões, inventários e órgãos reguladores, utilizando tecnologia RFID e o sistema próprio SIAV para controle e rastreabilidade de ativos, atendendo grandes corporações em todo o mundo.

ADVANCED APPRAISAL CONSULTORIA PATRIMONIAL

DESTAQUE NACIONAL EM CONSULTORIA PATRIMONIAL & ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

ENTREGA O PRÊMIO: JORGE EDUARDO DE SOUZA FILHO – DIRETOR EXECUTIVO DA ÚNICA SEGUROS

RECEBE O PRÊMIO: DARCIO RICARDO GONSALES – CEO DA ADVANCED APPRAISAL CONSULTORIA PATRIMONIAL