Prêmio Seg News 2026: ALBATROZ foi destaque em Subscrição nos Seguros de Transportes

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A ALBATROZ MGA foi premiada na categoria DESTAQUE NACIONAL EM TECNOLOGIA & SUBSCRIÇÃO DE SEGURO DE TRANSPORTES e foi representada no evento pelos executivos Tiago Camilo, CCO e Vinicius Jorge, CTO da empresa. O prêmio foi entregue por Jorge Luis Serdam Gomes, presidente da Zona Sul Assessoria de Seguros.

(*) A Albatroz MGA vem redefinindo o mercado de Seguro de Transportes no Brasil, unindo tecnologia, inteligência de dados e excelência em subscrição para entregar soluções mais ágeis, seguras e estratégicas. Com atuação nacional e foco em inovação, transformamos processos complexos em experiências simples e eficientes para corretores e clientes.

O nosso principal compromisso é impulsionar o setor com visão de futuro, proximidade e alta performance.

Albatroz MGA, tecnologia e especialização movendo o transporte com confiança.

ALBATROZ MGA

DESTAQUE NACIONAL EM TECNOLOGIA & SUBSCRIÇÃO DE SEGURO DE TRANSPORTES

ENTREGA O PRÊMIO:JORGE LUIS SERDAM GOMES – PRESIDENTE DA ZONA SUL ASSESSORIA DE SEGUROS

RECEBEM O PRÊMIO: TIAGO CAMILO, CCO E VINICIUS JORGE, CTO DA ALBATROZ MGA