Prêmio Seg News 2026: L PERNA REGULADORA DE SINISTROS, destaque em Regulação de Sinistros

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A L PERNA REGULADORA DE SINISTROS foi homenageada com o prêmio na categoria DESTAQUE NACIONAL EM REGULAÇÃO DE SINISTROS DE TRANSPORTES DE CARGAS. A empresa foi representada por Vanderlei Moghetti, diretor administrativo, que recebeu o troféu de Thuago Marques, CEO da BU Seguros (Unidade de Negócios da NDD TECH).
(*) Com 45 anos de trajetória atuando para as maiores seguradoras do país, a L Perna Reguladora consolida sua posição de liderança como uma das principais referências do mercado brasileiro, unindo a solidez da tradição à vanguarda da inovação digital. A L Perna eleva continuamente o padrão de excelência no serviço prestado ao integrar tecnologias disruptivas e proprietárias ao seu DNA, como o Sistema Antares, que revoluciona a gestão de sinistros, o Artemis Tracking, focado no controle rigoroso e eficiente de cartas protesto, e dá um passo audacioso rumo ao futuro pelo pioneirismo do Atlas IA, inteligência artificial que otimiza processos e garante precisão analítica na regulação. A L Perna reafirma seu compromisso inabalável com a agilidade, a transparência e a transformação tecnológica.
