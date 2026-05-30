Prêmio Seg News 2026: MORAES VELLEDA foi destaque em consultoria de riscos no transporte de cargas

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A empresa recebeu o prêmio na categoria DESTAQUE NACIONAL EM CONSULTORIA DE RISCOS NO TRANSPORTE DE CARGAS e foi representada por Lucas Moraes Velleda, assessor da presidência, que recebeu o troféu de Fabiano Marinho Azevedo, diretor da FM9 Corretora de Seguros.

(*) A Moraes Velleda surgiu em 1998 quando seu fundador André Moraes Velleda veio para São Paulo – SP, vislumbrando o segmento de rastreamento veicular para o mercado segurador como sendo um futuro possível para novos negócios. Nesse momento, existiam apenas os equipamentos satelitais para caminhões, cadastro e consulta e escolta armada como únicas ferramentas de GR em seguro. A Moraes Velleda inovou o mercado utilizando equipamentos de pager, dando assim os primeiros passos em 2001. Dos equipamentos de pager, evoluíram para rastreadores TDMA, depois para GSM até chegar nos equipamentos híbridos atuais. Hoje a Moraes Velleda conta com mais de 2300 colaboradores, atuando em toda a cadeia logística no Gerenciamento de Risco e Prevenção de Perdas a nível nacional e presente no exterior em países como Argentina, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra e China, provendo segurança para seus clientes em todos os modais de risco

MORAES VELLEDA CONSULTORIA

DESTAQUE NACIONAL EM CONSULTORIA DE RISCOS NO TRANSPORTE DE CARGAS

ENTREGA O PRÊMIO: FABIANO MARINHO AZEVED0 – DIRETOR DA FM9 CORRETORA DE SEGUROS

RECEBEM O PRÊMIO: LUCAS MORAES VELLEDA – ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA NA MORAES VELLEDA CONSULTORIA