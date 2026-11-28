Executivo destaca mudanças no transporte e aponta novas exigências para a gestão de riscos – A Fenatran 2026 evidenciou um cenário de contrastes para o Transporte Rodoviário de Cargas brasileiro. Realizada entre os dias 9 e 13 de novembro, no São Paulo Expo, a 25ª edição reuniu mais de 70 mil visitantes, mais de 700 marcas expositoras e 13 montadoras, além de registrar expectativa de superar R$ 16 bilhões em negócios. Ao mesmo tempo em que a feira apresentou novos veículos, tecnologias e soluções voltadas ao aumento da produtividade das operações, transportadores continuam lidando com custos elevados, mudanças regulatórias e a necessidade de aprimorar a gestão dos riscos associados à atividade.

Para Paulo Martins, CEO do Grupo Patrius, o momento exige uma aproximação maior entre transportadoras, seguradoras e corretoras especializadas, com uma atuação que combine proteção financeira, prevenção e conhecimento da realidade operacional de cada cliente.

Presente na feira, o executivo acompanhou as principais novidades do setor e identificou, nas conversas com empresários e parceiros, um ambiente em que o interesse por tecnologia e modernização convive com maior atenção à capacidade financeira das empresas e ao retorno dos investimentos realizados.

“A Fenatran demonstrou a força do transporte rodoviário de cargas, mas também deixou evidente que o transportador continua pressionado pela sobreposição de regulamentações, pelo custo do diesel e pelo peso crescente da operação. Para o mercado de seguros, existe uma oportunidade de mostrar quem realmente está ao lado desse empresário. Mais do que vender apólices, é o momento de demonstrar parceria”, afirma Martins.

Um dos pontos destacados pelo executivo é a evolução das tecnologias aplicadas aos veículos e às operações logísticas. Sistemas de telemetria, conectividade, monitoramento e assistência à condução ampliam as possibilidades de acompanhamento da frota e de prevenção de ocorrências.

Entretanto, Martins alerta que a adoção dessas ferramentas precisa estar acompanhada de processos consistentes de gerenciamento de riscos. Segundo ele, o investimento tecnológico, isoladamente, não garante a proteção necessária às operações.

“Existe uma diferença importante entre possuir tecnologia e utilizá-la adequadamente. Não basta investir em equipamentos. É preciso transformar informação em prevenção. Para o mercado segurador, operações que demonstram controle efetivo dos riscos fornecem elementos mais consistentes para a avaliação da exposição e para a negociação das condições de cobertura”, explica.

A análise do risco envolve fatores como tipo de mercadoria, rotas utilizadas, valores transportados, perfil da frota, histórico de ocorrências, tecnologias empregadas e procedimentos adotados pela transportadora. Por isso, a existência de equipamentos de rastreamento ou telemetria precisa estar acompanhada de processos capazes de transformar os dados coletados em medidas efetivas de prevenção.

Outro aspecto que merece atenção, segundo o especialista, é a exposição das empresas a responsabilidades que nem sempre aparecem de forma evidente na rotina operacional. Além de roubos de cargas, acidentes e danos patrimoniais, danos causados às mercadorias, desaparecimento de carga, responsabilidades perante terceiros e obrigações contratuais também podem representar riscos relevantes para a sustentabilidade das transportadoras.

“Um dos maiores riscos é o passivo, justamente aquilo que muitas vezes não está aos olhos do transportador. Existem exposições que podem comprometer anos de trabalho e, em situações mais graves, a continuidade da empresa. O mercado segurador precisa contribuir não apenas com apólices adequadas, mas também com a identificação de vulnerabilidades e a orientação preventiva”, ressalta.

Nesse contexto, o Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) ganha relevância. Os seguros de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C) e de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RC-DC) estão vinculados a um PGR estabelecido entre transportador e seguradora. O contratante do transporte também pode estabelecer medidas adicionais de gerenciamento de riscos, o que exige atenção para que as diferentes exigências sejam compatíveis com a operação e com as coberturas contratadas.

“É fundamental compatibilizar as exigências do embarcador com o PGR e as coberturas contratadas. A contratação precisa considerar a realidade da operação, as mercadorias transportadas, as rotas e as responsabilidades assumidas. Estar equipado não significa necessariamente estar protegido”, enfatiza.

Além da segurança operacional, a reforma tributária apareceu entre os temas recorrentes nas conversas realizadas durante a Fenatran. De acordo com Martins, parte dos empresários ainda demonstra dúvidas sobre os impactos das mudanças na formação de preços, na gestão financeira e na competitividade das operações.

A preocupação ganha relevância porque 2027 marca uma nova etapa da transição tributária, com mudanças que exigirão adaptação dos processos internos, revisão de custos e maior atenção à formação dos preços.

“O grande desafio não será apenas entender as novas regras, mas conseguir adaptar a operação sem perder competitividade. Estamos falando de uma mudança estrutural que exige planejamento. O transportador não pode esperar a mudança chegar para começar a se preparar”, observa.

Perspectivas para 2027

Na avaliação de Martins, o próximo ano deverá ser marcado por maior necessidade de conhecimento técnico, integração entre transportadoras, corretoras e seguradoras e uma atuação mais preventiva na gestão dos riscos.

A combinação entre custos elevados, transformações regulatórias e novas tecnologias tende a ampliar a importância da contratação de soluções compatíveis com as características de cada operação. Ao mesmo tempo, a modernização dos caminhões, com maior presença de eletrônica embarcada, conectividade, novos sistemas de propulsão e tecnologias de assistência à condução, também modifica o perfil dos ativos e os riscos relacionados a reparação, manutenção e paralisação.

Para o executivo, esse cenário cria espaço para o desenvolvimento de produtos e serviços mais aderentes às necessidades do transporte e exige que as corretoras especializadas aprofundem o conhecimento sobre a realidade de seus clientes.

“O mercado precisa de profissionais que entendam de transporte, não apenas de seguros. Minha expectativa é de uma atuação mais técnica, consultiva e conectada à operação. Em 2027, acredito que a diferença não estará apenas em quem oferece o seguro, mas em quem realmente compreende o risco que o transportador carrega”, conclui Paulo Martins.

Sobre Paulo Martins

Paulo Martins é CEO do Grupo Patrius e possui oito anos de experiência no mercado de seguros, com atuação concentrada nos segmentos de transporte e logística. Ao longo de sua trajetória, atuou em direção comercial, desenvolvimento de negócios, liderança de equipes e estruturação de soluções de seguros corporativos. Como diretor comercial, liderou uma equipe de aproximadamente 20 gerentes.

Sua experiência profissional envolve seguros de transporte, frotas, responsabilidade civil, resseguros e gerenciamento de riscos, com foco no desenvolvimento de soluções voltadas às características das operações de transporte. É engenheiro de Produção e técnico em Petroquímica.

Foto: Paulo Martins, CEO do Grupo Patrius