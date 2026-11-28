O Fórum Mário Petrelli manifesta seu apoio à escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027, anunciada pelo Palácio do Planalto – O Fórum saúda a chegada à equipe econômica de um executivo cuja trajetória reúne ampla experiência de gestão no sistema financeiro e profunda atuação nos mercados de seguros e previdência complementar.

Em mais de cinco décadas na Organização Bradesco, Trabuco presidiu o Grupo Bradesco Seguros de 2003 a 2009, comandou a diretoria executiva do Banco Bradesco de 2009 a 2018 e assumiu a presidência do Conselho de Administração em 2017. Sua contribuição ao setor também se expressou na presidência da Associação Nacional da Previdência Privada (ANAPP) e da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), além da atuação na direção da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Essa trajetória reúne a experiência de conduzir uma das maiores organizações financeiras do país e o conhecimento das necessidades de proteção de famílias e empresas.

Para o Fórum, a escolha de Trabuco abre espaço para dar maior atenção ao papel do seguro e da previdência complementar na política econômica. O seguro preserva o patrimônio das famílias, ajuda empresas a retomar suas atividades após perdas e pode acelerar a recuperação de comunidades atingidas por catástrofes. A previdência complementar ajuda a planejar a renda na aposentadoria e contribui para a formação de poupança de longo prazo. Ampliar o acesso a esses instrumentos é uma forma concreta de fazer com que o desenvolvimento econômico se traduza em maior proteção para a população.

O Fórum Mário Petrelli deseja pleno êxito a Luiz Carlos Trabuco Cappi na condução do Ministério da Fazenda e reafirma sua disposição de contribuir com estudos e propostas para uma agenda que concilie responsabilidade fiscal, crescimento econômico e ampliação da proteção da sociedade brasileira.