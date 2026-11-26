Por: Paulo Henrique Cremoneze – Há muito defendo a existência de solidariedade entre o armador (transportador marítimo) e o seu P&I Club. Estou convencido de que o segundo responde solidária, ou ao menos subsidiariamente, pelos danos que o primeiro causar a terceiros. Amparo-me, para tanto, no Direito e na ordem moral.

Todo armador encontra-se juridicamente vinculado a um clube de proteção e indenização, o Protection and Indemnity Club, o grande “segurador” de navios. Os P&I Clubs existem para proteger seus associados dos danos causados durante o transporte marítimo; são, em verdade, garantidores da responsabilidade civil desses associados. Não são cooperativas, mas se organizam em certa medida como tal; não são seguradores em sentido estrito, mas exercem funções e perseguem finalidades perfeitamente simétricas às de um segurador de responsabilidade civil.

E o clube transcende a figura de mero representante. Diretamente ou por meio de seus correspondentes no Brasil, participa das vistorias, acompanha a regulação dos sinistros, instrui e orienta o transportador, contrata advogados, defende direitos e interesses do associado: age, enfim, por conta e ordem dele. O vínculo entre ambos é tão estreito que a solidariedade é a figura que melhor se ajusta à relação. Quem está no mesmo vértice da relação negocial, partilhando seus proveitos, há de partilhar também o dever de responder por ela. Além da solidariedade, a subsidiariedade deve ser bem pesada na balança: é o que a doutrina chama de elos da cadeia de atuação empresarial. Se o associado, por qualquer motivo, não puder suportar a indenização, poderá e deverá o clube responder em seu lugar.

Essa conclusão atende à ideia de calibragem que informa o ordenamento jurídico brasileiro, sempre voltado à proteção mais ampla possível da vítima, e harmoniza-se com o princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil), bem como com os princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade. O que não se pode admitir é que o credor, reconhecido como tal pela Justiça, fique “a ver navios” quando o armador desaparece do cenário empresarial, deixa de manter linhas regulares para o Brasil ou simplesmente não tem bens passíveis de constrição. É exatamente o que, com lamentável frequência, acontece com donos de cargas e com seus seguradores sub-rogados, cujo direito de regresso contra o causador do dano é reconhecido há décadas (Súmula 188 do STF) e hoje reafirmado pelo art. 94 da Lei n. 15.040/2024, mas de pouco vale se não puder ser efetivamente satisfeito. Os recursos para fazer frente a essas responsabilidades existem: são exatamente aqueles que os armadores aportam ao clube, por meio de suas contribuições, para se proteger dos danos que vierem a causar. Seria um contrassenso que tal proteção servisse ao causador do dano e jamais à vítima. Quando isso ocorre, perdem os donos de cargas, perde o mercado segurador nacional, perdem-se divisas, e a própria dignidade da decisão judicial é ferida.

O sistema legal brasileiro caminha nesse sentido. A Lei n. 15.040/2024, novo marco legal do contrato de seguro, dispõe que o seguro de responsabilidade civil garante o interesse do segurado contra os efeitos da imputação de responsabilidade, “assim como o dos terceiros prejudicados à indenização” (art. 98), e positivou a ação direta do terceiro prejudicado contra a seguradora, proposta conjuntamente contra o segurado (art. 102). Se o P&I Club cumpre, materialmente, a função de segurador da responsabilidade civil do armador, nada justifica que a vítima do dano seja privada, em relação a ele, da tutela que a lei hoje assegura em face de qualquer segurador.

O próprio mercado, aliás, por vezes o reconhece. Em ação regressiva de ressarcimento por nós patrocinada em favor de segurador de carga (Processo 001/1.17.0057666-7, 14ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS), o transportador marítimo denunciou a lide ao seu P&I Club, chamando-o, textualmente, de “companhia seguradora do Armador proprietário”, exatamente como faz um segurado em relação ao seu segurador. O Poder Judiciário deferiu a denunciação e fez o clube ingressar no litígio. A tese foi referendada justamente por quem costuma recusá-la: o próprio armador reconheceu que o vínculo com seu P&I Club tem a natureza de um seguro de responsabilidade civil.

O Direito Comparado conspira no mesmo sentido. No caso do petroleiro Prestige, o Tribunal Supremo da Espanha, em sentença de 14 de janeiro de 2016 (STS 865/2015), declarou a responsabilidade civil direta do P&I Club do navio, The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association, até o limite da cobertura, pelos danos causados pelo naufrágio. A vítima do dano, ali, não precisou contentar-se com um armador inalcançável.

Não ignoro que o tema é controvertido. Os tribunais brasileiros, em geral, têm negado a solidariedade, sob o argumento de que ela não se presume e de que o clube, associação de mútuo auxílio, não contrata seguro típico com seus membros. Discordo, mas respeito o entendimento contrário; faz parte da liturgia do Direito. E, como meu propósito é resolver problemas e defender a vítima do dano, proponho outro caminho para alcançar o mesmo fim: a obrigação in solidum.

Obrigação in solidum é aquela em que duas ou mais pessoas são devedoras de um mesmo credor por força de um mesmo fato jurídico. A condição comum de devedores não decorre, tecnicamente, da solidariedade legal ou convencional, mas do fato. O credor pode demandar qualquer deles, ou todos simultaneamente, sem precisar discutir a existência de solidariedade.

A figura ajusta-se perfeitamente à hipótese. O armador associado causa o dano; a vítima, ou quem legalmente a substitui, como o segurador sub-rogado, pode exigir a reparação do armador ou do P&I Club. É o fato danoso que determina o dever de reparação do clube, tornando secundária a discussão sobre sua natureza jurídica ou sobre a espécie de vínculo que mantém com o associado. Os artificialismos cedem lugar à efetividade, e o que mais importa é premiado: a reparação do dano sofrido.

Reconhecer essa responsabilidade é especialmente importante num tempo em que os riscos da atividade marítima, materiais, ambientais e sociais, são cada vez maiores. As vítimas não podem ficar sem nada quando o armador, sozinho, não é capaz de responder pelos prejuízos que causou. A partir do momento em que o P&I Club responder também pelos danos provocados por seu associado, a reparação civil terá muito mais chances de se concretizar, e o bem comum, de ser alcançado.

A solidariedade entre armador e P&I Club é, portanto, fundamental para a proteção dos legítimos direitos dos donos de cargas e de seus seguradores brasileiros. Solidariedade, sim. E, se a ela se opuser algum tecnicismo, que se aplique a obrigação in solidum. Importa mais o resultado do que o título: se a um houver oposição, que ao outro seja dada aplicação, a bem da moral e da Justiça.

O autor é advogado com atuação em Direito do Seguro e Direito dos Transportes. Sócio de Machado e Cremoneze – Advogados Associados. Doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra (Portugal). Mestre em Direito Internacional Privado pela Universidade Católica de Santos. Especialista em Direito do Seguro pela Universidade de Salamanca (Espanha) e pela Universidade de Montevidéu (Uruguai). Acadêmico da Academia Nacional de Seguros e Previdência. Laureado pela OAB Santos pelo exercício ético e exemplar da advocacia.