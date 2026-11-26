A origem fiscal e o falso rigor técnico do percentual de 5% na perda natural do transporte de carga a granel

Alguns números se impõem menos pela demonstração do que pela repetição. Cinco por cento é um deles.

Atravessa décadas de ementas, comparece em laudos periciais como se fosse axioma e é invocado por transportadores com a naturalidade de quem cita uma lei da física: a quebra inevitável do grão, a evaporação do líquido, o preço inescapável de mover matéria de um lugar a outro.

Raro é quem, ao empregá-lo, se detém para perguntar de onde veio. Quando alguém enfim pergunta, a resposta desarma o argumento: o índice nasceu para cobrar imposto, não para medir carga.

UMA LINHAGEM FISCAL

A história começa antes do que se costuma supor. Já a Lei nº 3.244/57 e o Decreto nº 49.977/61 fixavam, para o imposto de importação, limites de tolerância abaixo dos quais a falta de mercadoria não gerava penalidade.

O Decreto-Lei nº 37/66, que até hoje disciplina o imposto, não disse uma palavra sobre quebra de granéis; tratou da responsabilidade do transportador em termos gerais, no art. 41, e deixou a lacuna para a administração.

A Receita Federal a preencheu com a Instrução Normativa SRF nº 12, de 6 de abril de 1976. O ato não tem artigos numerados: são seis considerandos e um único dispositivo, e vale ler ambos, porque neles a própria Receita diz de que problema estava tratando.

O considerando V afirma que a diminuição de peso por ressecamento ou volatilização “não caracteriza extravio de mercadoria no sentido e para o efeito visados pela lei tributária”.

O considerando VI confessa a genealogia: o percentual segue “a diretriz adotada na legislação aduaneira” desde 1957, em normas “que estabelecem limites de tolerância para imposição de penalidades”. E o dispositivo delimita o alcance: “As diminuições verificadas no confronto entre o peso manifestado e o peso apurado após a descarga nos casos de mercadorias importadas do exterior, a granel, por via marítima, não superiores a 5% (cinco por cento), excluem a responsabilidade do transportador para efeito de aplicação do disposto no artigo 106, inciso II, alínea “d”, do Decreto-lei n.º 37, de 18 de novembro de 1966.”

Só importação, só via marítima, só a multa do art. 106, II, “d”, que pune em 50% do imposto o extravio ou a falta de mercadoria. Nenhum considerando menciona medição, perícia ou estudo. O de número III fala em inevitabilidade, atribuída à mercadoria, aos veículos, aos meios de descarga e a “fatos da natureza”, sem um dado que a sustente.

Oito anos depois veio o segundo número, e com ele a distinção que a praxe forense costuma apagar. A Instrução Normativa SRF nº 95, de 27 de setembro de 1984, cuidou do tributo, não da multa:

“2. Não será exigível do transportador o pagamento de tributos em razão de falta de mercadoria importada a granel, que se comporte dentro dos seguintes percentuais:

a) 0,5% (meio por cento), no caso de granel líquido ou gasoso;

b) 1% (um por cento), no caso de granel sólido.”

Um índice para a penalidade; outro, bem mais apertado, para o imposto. A base legal expressa para essa prática só chegou em 1988, quando o Decreto-Lei nº 2.472 incluiu no art. 1º do Decreto-Lei nº 37/66 o § 3º, autorizando o regulamento a fixar “percentuais de tolerância para a falta apurada na importação de granéis”.

Ao pacificar a matéria, o Superior Tribunal de Justiça escolheu o maior dos dois. O AgRg no REsp 202.937/RJ e o Informativo de Jurisprudência nº 17/1999 consolidaram o entendimento de que a perda inferior a 5% no transporte a granel presume a ausência de responsabilidade do transportador, afastando tanto a multa quanto a exigibilidade do imposto.

A escolha tem sua lógica administrativa. É ali, porém, que o número começa a mentir sobre si mesmo. Batizado de “limite técnico” pela própria jurisprudência que o consagrou, jamais decorreu de perícia sobre o comportamento físico da carga. É opção regulamentar de tolerância fiscal, vestida de constante da natureza.

O QUE A LEI DIZ HOJE, E O QUE ISSO NÃO MUDA

A legislação seguiu seu curso, e o que veio depois reforça a suspeita em vez de dissipá-la. As duas instruções normativas foram revogadas, a de 1976 por uma revogação em bloco de atos já implicitamente superados (IN SRF nº 79/2000), a de 1984 em 2020 (IN RFB nº 1.946), sem que nenhum ato reexaminasse o número. O que sobreviveu delas migrou para a lei, e migrou em duas direções distintas.

Para o imposto, a Lei nº 10.833/2003, art. 66, unificou a tolerância em 1%, regra hoje no art. 72, § 3º, do Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 6.759/2009), restrita às diferenças “apuradas na verificação da mercadoria, no curso do despacho aduaneiro”.

Para a multa, os 5% deixaram de ser tolerância administrativa e passaram a integrar o próprio tipo infracional. O art. 107 do Decreto-Lei nº 37/66, na redação da Medida Provisória nº 38/2002 consolidada pela Lei nº 10.833/2003, pune o transportador marítimo, fluvial ou lacustre com R$ 5.000,00 “por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% (cinco por cento), na diferença de peso apurada em relação ao manifesto de carga a granel” (inciso IV, “a”), e o rodoviário ou ferroviário com R$ 100,00 pela mesma infração (inciso XI, “b”). Os dois dispositivos estão reproduzidos no art. 728 do Regulamento Aduaneiro.

A lei cobra por ponto percentual acima da margem, em valor fixo por modal. É aritmética de sanção, calibrada para a fiscalização de manifestos, não para apurar o que um porão ou um tanque perdem em viagem.

Em nenhuma de suas redações, em 1957, em 1976, em 2003 ou hoje, o número resultou de medição sobre o comportamento real de granéis sólidos ou líquidos em trânsito. Usá-lo para resolver uma disputa de responsabilidade civil é aplicar a régua errada ao problema errado.

A MIGRAÇÃO SILENCIOSA PARA O DIREITO CIVIL

Foi esse instrumento fiscal que Tribunais de Justiça, sobretudo o de São Paulo, passaram a transplantar, sem alarde nem questionamento, para ações de indenização contra transportadores, em disputas que nada têm de aduaneiro. Dois acórdãos recentes do TJSP, ambos em ações regressivas de seguradoras por falta de ureia a granel descarregada em Santos, mostram o mecanismo com nitidez.

No primeiro (Apelação Cível nº 1012316-54.2024.8.26.0562, 16ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Daniela Menegatti Milano, j. 09.09.2025), a falta foi de 1,42%. A sentença confirmada invocou o art. 169, § 7º, I, do Decreto-Lei nº 37/66, segundo o qual “não constituirão infrações” as diferenças de até 5% quanto à quantidade ou ao peso, e justificou a tolerância porque a carga sem embalagem “sujeita-se a umidade, ressecamento, vazamento e outras causas que interferem no peso”. Nenhuma perícia; nenhum dado sobre aquela ureia, aquele navio ou aquele porto.

O curioso está na ementa. Ela reconhece que os limites da legislação tributária são “voltados a finalidades fiscais” e “não se aplicam automaticamente à responsabilidade civil”. Mas emprega a premissa apenas para rejeitar o 1% da Lei nº 10.833/2003, que a seguradora pedia por analogia, e preserva o 5% como patamar “usualmente admitido pela jurisprudência”. A norma fiscal é imprestável quando aperta e boa quando alarga.

No segundo (Apelação Cível nº 1024484-88.2024.8.26.0562, 37ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Daniel Blikstein, j. 05.08.2026), a falta foi de 1,85%, e o acórdão, remetendo a meia dúzia de precedentes da própria Corte, declarou a jurisprudência paulista “quase que pacífica” na aplicação analógica do índice.

O fundamento legal é, de novo, o art. 169, § 7º, I, acrescentado pela Lei nº 6.562/78 ao capítulo das infrações administrativas ao controle das importações. Nem sequer se trata da norma da quebra de granel: é uma terceira tolerância fiscal, criada para o controle administrativo da importação, não para o transporte.

Em nenhum dos dois acórdãos há estudo técnico sobre a operação concreta. O número entra por presunção, a mesma presunção fiscal de sempre, agora em roupagem cível.

O CONTRAPONTO DO TJRS: AS PERDAS FORAM OBJETO DE PERÍCIA

É na jurisprudência do Rio Grande do Sul que esse hábito encontra sua resposta mais consistente, e ela tem data e método. No início dos anos 1980, cansada de ouvir da tribuna que a quebra de granéis era natural e inevitável, a 4ª Câmara Cível do então Tribunal de Alçada fez algo raro: sobrestou de ofício todos os recursos sobre o tema e determinou uma perícia única, abrangendo a natureza das mercadorias e o sistema portuário nacional.

O resultado, mais de dez volumes e um milhar de folhas, incluiu parecer do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT nº 3.340/B-83), levantamentos de três anos de descargas em Santos, Paranaguá, Rio Grande e Porto Alegre, aferições de balanças de fluxo, cotejos com draft survey e estudos sobre sedimentação de ácido fosfórico em navios-tanque. Nenhuma das partes impugnou a prova.

Com esse material, a Câmara julgou em 21 de dezembro de 1983 a Apelação Cível nº 183058312, relator o Juiz Décio Antônio Erpen, que se tornaria o acórdão-padrão da matéria. A conclusão técnica foi clara: os ácidos fosfóricos “são muito estáveis”, “não se decompõem ou evaporam”; a ureia, em portos com umidade acima de 80%, absorve água e ganha peso; as faltas costumeiras, nas palavras da ementa, “não se dão por quebra natural, em razão da natureza das mercadorias transportadas, e, sim, pela má desestiva, sistema falho de pesagens e furtos”.

Sobre o índice fiscal, o voto foi direto:

“O percentual, concedido pelo Fisco Federal em prol do Transportador, funda-se em critérios mais políticos do que jurídicos e não tem qualquer sustentação técnica, daí por que não pode repercutir entre os figurantes do contrato de transporte. E a relação navio-fisco é distinta do vínculo Transportador-Importador.”

A tolerância que a Câmara deferiu saiu dos autos da perícia. Para granéis sólidos, 0,3% de imprecisão de balança, tomado do porto mais eficiente (Paranaguá), mais 0,3% de perda operacional de descarga: 0,6%. Para líquidos, 0,2%, correspondente à sedimentação residual em navio bem equipado.

A Câmara explicou por que escolheu o porto eficiente, e não a média: adotar percentual “assentado em portos onde as faltas são acentuadas” seria “prestigiar os maus serviços, placitando com isso a negligência”.

No mesmo acórdão, recusou os 10% do art. 711, n. 8, do Código Comercial, que reputou revogado pela franquia de 2% então imposta pela SUSEP às apólices de granéis, e divergiu abertamente do STF, que no RE 96.370-7/RS havia concedido aquele percentual ao transportador por analogia com o segurador, sob a justificativa de que a Suprema Corte decidira antes de existir a perícia.

O caminho continuou aberto.

Em 2009, na Apelação Cível nº 70026391763 (12ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Judith dos Santos Mottecy), o TJRS registrou que a incidência do 5%, no passado, “decorreu da ausência de critérios”, e que “a utilização da norma tributária não se coaduna com a pretensão de ressarcimento”.

Em 2010, na Apelação Cível nº 70034899369 (11ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil), reafirmou o 0,6% e afastou a pesagem por draft survey.

E a linha chega a 2026: a 12ª Câmara Cível, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior, voltou a rejeitar o índice fiscal nas Apelações Cíveis nº 5021590-14.2023.8.21.0023 (j. 16.03.2026), com tese de que se admite “apenas o percentual técnico de 0,6% como tolerância para quebra natural de fertilizantes”, e nº 5024820-30.2024.8.21.0023 (j. 15.06.2026), que resume o ponto em uma frase: as normas aduaneiras “referem-se à tolerância de diferenças percentuais para fins tributários e administrativos, não possuindo o condão de afastar ou limitar a responsabilidade civil do transportador por perdas ou avarias de carga”.

O critério corta nos dois sentidos, e é isso que o distingue de uma presunção. Na Apelação Cível nº 5000495-25.2023.8.21.0023 (12ª Câmara Cível, mesmo relator, j. 09.12.2024), a falta apurada foi de 0,33%, abaixo do limite técnico, e a Câmara reformou a sentença para julgar improcedente o pedido do importador. Um limite que se mede favorece o transportador sempre que a prova lhe dá razão, e só então.

Nos embargos de declaração opostos no primeiro dos casos de 2026 (j. 15.07.2026), o armador insistiu no art. 169, § 7º, I, do Decreto-Lei nº 37/66 e nos arts. 617 e 711 do Código Comercial. A Câmara respondeu que o acórdão já havia enfrentado expressamente a tese dos 5%, afastando a transposição automática de limites da legislação aduaneira e tributária para a esfera da responsabilidade civil contratual.

Quarenta e três anos separam o acórdão-padrão do mais recente, e o fundamento não mudou: partiu-se da operação real, e não de norma tributária emprestada.

O PARANÁ, ENTRE O 0,6% E A TOLERÂNCIA ZERO

O percurso do Paraná, por cujo porto de Paranaguá entra boa parte do fertilizante importado pelo país, merece registro à parte, porque mostra o índice gaúcho atravessando a fronteira e, depois, cedendo lugar a algo ainda mais exigente. Em 1992, o extinto Tribunal de Alçada aplicou o 0,6% em série de julgados sobre cloreto de potássio (Apelações nº 48223-7, 48224-4 e 48225-1, 3ª Câmara Cível, Rel.

Roberto Pacheco Rocha, j. 26.05.1992; nº 49548-3, 2ª Câmara Cível, Rel. Jeorling Joely Cordeiro Cleve, j. 03.06.1992). Em 2004, o Tribunal de Justiça repetiu o critério na Apelação nº 163076-6 (5ª Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina, j. 28.09.2004).

A partir de 2009 a Corte foi além. Na Apelação nº 593970-6 (10ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Lopes, j. 17.09.2009), negou até o desconto de 0,6%, por falta de previsão legal ou contratual. Em 2025 e 2026, a 9ª e a 10ª Câmaras Cíveis consolidaram essa posição em quatro acórdãos oriundos de Paranaguá (Apelações nº 0007169-52.2022.8.16.0129, Rel. Des. Luis Sergio Swiech, j. 14.06.2025; nº 0007491-72.2022.8.16.0129, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani, j. 11.09.2025; nº 0007066-45.2022.8.16.0129, j. 29.09.2025, e nº 0016396-37.2020.8.16.0129, j. 12.03.2026, ambas da Rel.ª Des.ª Elizabeth Maria de França Rocha). Lidos em conjunto, dizem que não há previsão legal ou contratual de margem de tolerância, que os Decretos nº 37/66 e 6.759/2009 não se aplicam à relação de transporte, que o ônus de provar a variabilidade natural da mercadoria é do transportador, por força do art. 617 do Código Comercial lido com o art. 373, II, do CPC, e que a pesagem em terra prevalece sobre o draft survey.

Há uma voz dissonante, e ela ilustra melhor do que qualquer outra o mecanismo descrito acima. Na Apelação Cível nº 0006910-57.2022.8.16.0129 (6ª Câmara Cível, Rel. Juiz Subst. Horácio Ribas Teixeira, j. 25.07.2025), falta de 15,651 t em 3.000 t de superfosfato triplo, a causa foi resolvida por decadência, porque a importadora só notificou o armador quatro meses após a descarga. Em obiter dictum, o relator acrescentou que a perda de 0,52% seria de todo modo ínfima e tolerável, natural da cadeia logística. Não invocou norma alguma: citou um acórdão catarinense sobre perda de 0,071% e dois paulistas, um deles com o índice de 5%. A tolerância já não precisa sequer declarar de onde vem. É jurisprudência citando jurisprudência.

O detalhe que interessa está no número. 0,52% é menos do que os 0,6% da perícia de 1983, de modo que, pelo critério gaúcho, o resultado seria o mesmo. O caso não testa o 5% em momento algum, e nisso revela do que a discussão realmente trata. Ninguém disputa faltas de meio por cento, que qualquer método absolve. A disputa está na faixa entre 0,6% e 5%, em que o número fiscal transfere ao dono da carga um prejuízo que a engenharia atribui ao navio ou ao porto.

O NOME CERTO PARA O PROBLEMA

Reunidos, esses elementos autorizam chamar o problema pelo nome exato: falso precedente. Não por ser antigo, já que a antiguidade não desqualifica tese jurídica alguma, nem por ter sido superado pela evolução das operações portuárias, mas porque nunca mediu o que se diz que mede. O 5% nasceu, permanece e continuará sendo, em qualquer redação futura da legislação aduaneira, cifra de conveniência fiscal voltada à arrecadação e ao controle de manifestos, jamais uma constante sobre o comportamento de sólidos ou líquidos em trânsito.

Nada disso significa negar toda tolerância à quebra. Granéis perdem peso no transporte por sua própria natureza, e o direito faz bem em reconhecer o fato. Significa exigir que a tolerância nasça de prova sobre a operação concreta, como fez o Tribunal gaúcho em 1983, e não de um regulamento escrito, décadas atrás, para resolver um problema que não era esse.

A comunidade técnica, aliás, trabalha com números dessa mesma ordem, e nunca com 5%. A margem de erro de um draft survey bem executado é estimada em torno de 0,5% pelos próprios clubes de P&I (Gard, 2021; West of England, 2023, que fala em 0,5% a 1%). As franquias das apólices de granel ficam entre 0,5% e 1%. Quanto às balanças de fluxo que pesam a descarga, o Inmetro ainda não tem regulamento técnico próprio: a agenda regulatória 2026-2027 da Diretoria de Metrologia Legal (Portaria Inmetro nº 246, de 22.04.2026) lista as balanças integradoras como item novo, em fase de definição de requisitos. A incerteza da pesagem existe, mas é mensurável e certificável, e os 0,3% que o IPT lhe atribuiu em 1983 já eram generosos.

Levar o 5% ao direito civil não atualiza entendimento algum. Apenas responde com números de imposto a uma pergunta que pertence à engenharia e à perícia.

Márcio Aguiar, advogado, associado do escritório Machado e Cremoneze – Advogados Associados, membro efetivo do Instituto Internacional de Direito dos Transportes, especialista em Direito Marítimo e Portuário pela Universidade Católica de Santos e em Direito do Seguro pela Escola Nacional de Seguros, membro da UJUCASP – União dos Juristas Católicos de São Paulo e autor de artigos publicados em revistas jurídicas especializadas.

Fontes consultadas: Apelação Cível nº 183058312 (4ª Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Rel. Juiz Décio Antônio Erpen, j. 21.12.1983); Apelação Cível nº 70026391763 (12ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Des.ª Judith dos Santos Mottecy, j. 02.04.2009); Apelação Cível nº 70034899369 (11ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 05.05.2010); Apelações Cíveis nº 5021590-14.2023.8.21.0023 (j. 16.03.2026) e nº 5024820-30.2024.8.21.0023 (j. 15.06.2026), 12ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior; RE 96.370-7/RS (STF, DJ 11.06.1982); AgRg no REsp 202.937/RJ (STJ); Informativo de Jurisprudência STJ nº 17/1999; Decreto-Lei nº 37/66, arts. 1º, § 3º (incluído pelo Decreto-Lei nº 2.472/88), 41, 106, II, “d”, 107, IV, “a”, e XI, “b” (redação da Lei nº 10.833/2003), e 169, § 7º, I (incluído pela Lei nº 6.562/78); Instrução Normativa SRF nº 12, de 6 de abril de 1976 (DOU 14.04.1976), revogada pela IN SRF nº 79/2000; Instrução Normativa SRF nº 95, de 27 de setembro de 1984 (DOU 28.09.1984), revogada pela IN RFB nº 1.946/2020; Lei nº 10.833/2003, art. 66; Decreto nº 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), arts. 72, § 3º, e 728; Apelação Cível nº 1012316-54.2024.8.26.0562 (16ª Câmara de Direito Privado, TJSP, Rel. Des.ª Daniela Menegatti Milano, j. 09.09.2025); Apelação Cível nº 1024484-88.2024.8.26.0562 (37ª Câmara de Direito Privado, TJSP, Rel. Des. Daniel Blikstein, j. 05.08.2026); coluna “Navegando por mares jurisprudenciais” e “A quebra natural do produto transportado a granel”, Migalhas Marítimas; Apelação Cível nº 5000495-25.2023.8.21.0023 (12ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior, j. 09.12.2024); embargos de declaração na Apelação Cível nº 5021590-14.2023.8.21.0023 (12ª Câmara Cível, TJRS, j. 15.07.2026); TJPR: Apelações nº 48223-7, 48224-4 e 48225-1 (3ª Câmara Cível do extinto Tribunal de Alçada, Rel. Roberto Pacheco Rocha, j. 26.05.1992), nº 49548-3 (2ª Câmara Cível do extinto Tribunal de Alçada, Rel. Jeorling Joely Cordeiro Cleve, j. 03.06.1992), nº 163076-6 (5ª Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina, j. 28.09.2004), nº 593970-6 (10ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Lopes, j. 17.09.2009), nº 0007169-52.2022.8.16.0129 (9ª Câmara Cível, Rel. Des. Luis Sergio Swiech, j. 14.06.2025), nº 0007491-72.2022.8.16.0129 (9ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani, j. 11.09.2025), nº 0007066-45.2022.8.16.0129 (10ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Elizabeth Maria de França Rocha, j. 29.09.2025), nº 0016396-37.2020.8.16.0129 (10ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Elizabeth Maria de França Rocha, j. 12.03.2026) e nº 0006910-57.2022.8.16.0129 (6ª Câmara Cível, Rel. Juiz Subst. Horácio Ribas Teixeira, j. 25.07.2025); Proinde, Shortage of solid bulk cargoes in Brazil: practical guidance, setembro de 2025; Gard, Draft surveys: a critical tool to defend dry bulk cargo shortage claims (2021); West of England P&I, Loss Prevention Bulletin: Inaccuracies in Draught Surveys (2023); Portaria Inmetro nº 246, de 22 de abril de 2026 (Agenda Regulatória da Dimel 2026-2027).

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