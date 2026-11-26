Relatório estratégico consolida a base histórica da associação com as projeções da Ken Research e aponta avanço superior a 113% na receita em seis anos

A GRISTEC, Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento, acaba de atualizar o Anuário do setor, agora consolidado com o estudo Ken Research Brazil Fleet Management Solutions Market 2026-2031.

O material reúne métricas históricas e projeções de mercado, mostrando a migração do setor de um modelo centrado na recuperação de veículos roubados para plataformas de eficiência operacional, telemetria preditiva e redução de custos.

O relatório estratégico consolidado aponta que o mercado de gestão de frotas, telemetria e gerenciamento de risco deve alcançar receita de cerca de US$ 1,12 bilhão em 2025 e US$ 2,395 bilhões em 2031. O avanço superior a 113% no período é sustentado por uma taxa média de crescimento de 13,5% ao ano entre 2026 e 2031.

A base de veículos conectados acompanha essa expansão. O relatório projeta que o número de unidades monitoradas passe de 4,25 milhões em 2025 para 9,05 milhões em 2031. Historicamente, a base nacional era de 3,1 milhões de veículos, com 55% em sistemas de recuperação de veículos roubados e 45% em gestão de frotas, telemetria e risco.

A atualização também registra a mudança da trajetória do segmento. Se antes a demanda era quase exclusivamente motivada por roubo de veículos e mitigação de roubo de carga rodoviária, agora o crescimento é impulsionado por eficiência operacional, telemetria preditiva e redução do custo total de propriedade e de combustível.

Em conectividade, o setor deixa o parque instalado ancorado no 2G GSM/GPRS, com mais de 11,7 milhões de chips M2M, e migra para 4G LTE, redes LPWAN como LoRaWAN e Sigfox, e para o 5G.

Esse movimento elimina o gargalo de transmissão e viabiliza videotelemetria em tempo real, câmeras de 360 graus, ADAS e detecção de sonolência.

O relatório segmenta o mercado em três eixos. Por tipo de solução, as frentes são operações e otimização de frotas, segurança e conformidade, e telemetria avançada.

Por modelo de implantação, destacam-se nuvem, on-premise e híbrido com computação de borda/rede. Por setor de uso final, aparecem transporte rodoviário de cargas, varejo e e-commerce, agronegócio, construção, mineração e locadoras de frotas.

No ambiente regulatório, a atualização destaca a governança de dados exigida pela LGPD e o Protocolo Operacional FenSeg, que padronizou os critérios de avaliação das gerenciadoras de risco junto às seguradoras.

O relatório completo está disponível gratuitamente para consulta no site oficial da GRISTEC: https://gristec.com.br/anuario-gristec/

Sobre a GRISTEC:

A GRISTEC, Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento, é uma entidade patronal, fundada em 2005. Reúne empresas do setor de gerenciamento de riscos, rastreamento e telemetria, em todo o Brasil