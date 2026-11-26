Por Hilário Balvedi, presidente do Clube Unir -Associação de proteção veicular que atua com foco em responsabilidade, transparência e compromisso com a experiência do associado.

A rápida expansão dos veículos elétricos no Brasil tem sido celebrada como um marco da transição para uma mobilidade mais eficiente e menos dependente de combustíveis fósseis.

Mas existe uma discussão que avança em ritmo muito mais lento do que as vendas. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o país encerrou 2025 com 223.912 veículos leves eletrificados comercializados, crescimento de 26% sobre 2024.

Em abril deste ano, os eletrificados responderam por 16,2% de todas as vendas de veículos leves no Brasil. Quando um segmento passa a representar quase um sexto do mercado, ele deixa de ser uma aposta de futuro e passa a exigir respostas concretas de toda a cadeia automotiva.

O problema é que a capacidade de atendimento após um sinistro ainda não evolui na mesma velocidade da expansão da frota.

Grande parte do debate público sobre eletrificação continua concentrada em autonomia, carregamento e incentivos à adoção da tecnologia. Pouco se discute sobre o que acontece depois de uma colisão.

Diferentemente de um veículo convencional, um automóvel elétrico pode exigir inspeções específicas para verificar possíveis danos em sistemas de alta tensão e no conjunto de baterias, mesmo quando os impactos aparentam ser limitados.

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), as baterias representam, em média, entre 30% e 40% do valor total de um veículo elétrico. Isso significa que qualquer dúvida sobre sua integridade técnica pode transformar um reparo relativamente simples em uma ocorrência de alto custo.

Ignorar essa realidade é tratar a eletrificação apenas como uma mudança de motorização, quando ela altera profundamente a lógica de reparação, precificação de riscos e atendimento ao proprietário.

Essa transformação ganha contornos ainda mais relevantes quando observamos a estrutura disponível para absorvê-la. O crescimento das vendas tem sido impulsionado principalmente pela entrada de novos fabricantes e pela redução gradual dos preços dos veículos eletrificados, mas a ampliação da rede especializada não acompanha a mesma velocidade.

O reparo de um veículo elétrico exige equipamentos específicos, protocolos de segurança próprios e profissionais capacitados para lidar com sistemas energizados.

Quando a demanda cresce mais rápido do que a capacidade técnica disponível, o resultado costuma aparecer em forma de aumento nos prazos de reparo, dificuldade para obtenção de peças e custos mais elevados para toda a operação.

Em outras palavras, o desafio não está em aceitar veículos elétricos em uma carteira de proteção, mas em garantir que exista uma estrutura capaz de atender adequadamente esse associado quando ele precisar acionar sua cobertura.

É justamente nesse ponto que o setor precisa evitar um erro recorrente em momentos de transformação tecnológica. O aumento da frota eletrificada desperta interesse comercial legítimo, mas existe uma diferença importante entre acompanhar uma tendência e estar preparado para sustentá-la operacionalmente.

Segundo a própria ABVE, o mercado de eletrificados cresceu dez vezes mais que o mercado automotivo brasileiro como um todo em 2025. Esse ritmo cria uma pressão natural para ampliar a oferta de serviços voltados a esse público.

No entanto, ampliar a oferta sem resolver as limitações estruturais significa transferir para o consumidor um problema que deveria ser enfrentado previamente pelas organizações.

Em um mercado cada vez mais competitivo, prometer atendimento é simples. Entregar o atendimento dentro do prazo e da qualidade esperados é o que define a credibilidade de uma operação.

Alguns defendem que a evolução da infraestrutura ocorrerá naturalmente à medida que a frota aumentar. O argumento faz sentido apenas em teoria.

Na prática, o proprietário de um veículo elétrico não está comprando uma promessa de evolução futura. Ele espera que a rede de atendimento esteja preparada no momento em que precisar dela.

A experiência recente de outros mercados mostra que a popularização dos elétricos não elimina os gargalos da cadeia de reparação por conta própria. Ela apenas torna esses gargalos mais visíveis.

Quanto maior a participação dos eletrificados na frota nacional, maior será a pressão sobre oficinas especializadas, fornecedores de peças e operadores responsáveis pelo atendimento pós-sinistro.

Por isso, a discussão sobre proteção veicular para veículos elétricos não deveria começar pela expansão da oferta, mas pela capacidade de execução.

O crescimento da eletrificação é irreversível e os números comprovam isso. A questão que permanece em aberto é se o setor está disposto a investir na estrutura necessária para acompanhar essa mudança com responsabilidade.

O verdadeiro risco não está no avanço dos veículos elétricos, mas na tentativa de tratá-los como se fossem iguais aos automóveis que dominaram o mercado nas últimas décadas.

Quem ignorar essa diferença poderá ganhar mercado no curto prazo, mas terá dificuldade para preservar aquilo que sustenta qualquer operação de proteção no longo prazo: a confiança de quem depende dela quando o problema acontece.