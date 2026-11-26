Aumento no volume de vendas exige atenção redobrada ao gerenciamento de riscos, contratação de terceiros e proteção no “last mile” para evitar prejuízos e manter a margem operacional

O aumento exponencial na movimentação de mercadorias durante a Black Friday traz grandes desafios operacionais para varejistas e transportadores. No entanto, o principal gargalo desse período de pico não está apenas no transporte, mas no descompasso entre as metas de vendas e a capacidade real de execução logística de toda a cadeia.

Segundo Denis Teixeira, SVP Logística, Transportes e Alper Network da Alper Seguros, a concentração das entregas em um curto período exige um planejamento preventivo rigoroso para equilibrar prazos, custos e segurança.

“O grande desafio é absorver esse pico mantendo prazo, segurança e qualidade. Na minha visão, um gargalo é o descompasso entre a promessa comercial e a capacidade real de execução”, afirma Teixeira.

Ainda de acordo com o executivo, não basta contratar mais caminhões se o centro de distribuição não consegue expedir, se faltam equipes ou se a entrega urbana já está no limite.

“Quando esse equilíbrio se perde, surgem filas, reentregas, horas extras e decisões improvisadas, o que impacta diretamente no risco e custo. A venda cresce, mas o custo para atender cada pedido também pode subir e comprometer a margem.”

Aumento de exposição e gestão do last mile

Com o crescimento das vendas, a pressão por produtividade pode levar a contratações apressadas e à flexibilização de controles, o que amplia a exposição a sinistros como acidentes, avarias e roubos de carga.

No entanto, o aumento das vendas não significa necessariamente maior sinistralidade, desde que haja controles adequados.

Um dos pontos mais vulneráveis da operação é a etapa final da entrega (last mile), impulsionada pela corrida por entregas ultra-rápidas (same day e next day delivery).

Para proteger frotas urbanas e veículos menores, é essencial limitar os valores embarcados e mapear horários e rotas seguros.

“No last mile, o veículo faz muitas paradas e o motorista precisa dividir a atenção entre trânsito, localização do endereço, descarga e comprovação da entrega”, destaca o porta-voz. “É importante planejar rotas e horários conforme o risco de cada região, limitar o valor embarcado por veículo, reduzir o tempo de exposição nas paradas e adotar procedimentos seguros de confirmação do destinatário. Monitoramento, comunicação com a central e protocolos para entregas frustradas também fazem diferença”, explica Teixeira.

Rigor na contratação de frotas terceirizadas

O uso massivo de terceirizados e frotas temporárias para suprir a demanda sazonal é uma prática comum, mas que exige o mesmo nível de validação aplicado aos parceiros habituais para garantir a segurança da operação e o cumprimento das normas do seguro.

“O parceiro temporário precisa passar pelo mesmo rigor de validação aplicado aos parceiros habituais. Isso inclui conferir identidade, documentação, habilitação, regularidade cadastral, vínculo com o veículo e autenticidade das informações”, pondera o executivo da Alper Seguros. “Do ponto de vista do seguro, a empresa deve verificar como a terceirização está prevista na apólice e quais exigências do Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) se aplicam à viagem. A subcontratação, por si só, não significa perda de cobertura. A recomendação prática é resolver as dúvidas antes da viagem e formalizar com a seguradora os ajustes necessários.”

Tecnologia com foco na prevenção

A utilização de inteligência de dados, telemetria e gerenciamento preditivo surge como aliada fundamental para planejar viagens e identificar fatores de risco antes que se tornem prejuízos. Contudo, a Alper Seguros alerta que ferramentas tecnológicas dependem de processos humanos bem definidos.

“O maior ganho está em usar os dados de forma proativa e antes de o problema acontecer. A telemetria permite acompanhar sinais como excesso de velocidade, frenagens bruscas e desvios de comportamento”, explica o especialista. “Mas um alerta só tem valor se houver alguém preparado para agir. A tecnologia precisa estar ligada a procedimentos claros de atuação: quem recebe a informação, em quanto tempo responde e qual medida pode tomar. Ela reduz riscos e melhora a previsibilidade, mas não elimina imprevistos nem garante, sozinha, o prazo de entrega.”

Planejamento deve anteceder o evento

Para assegurar a continuidade do negócio e o alinhamento com as seguradoras, a principal orientação da corretora é que embarcadores e transportadoras alinhem suas equipes de logística, riscos e comercial com antecedência ao evento.

“Nossa principal recomendação é revisar o contrato de seguro e regras de gerenciamento de risco com base na operação que efetivamente acontecerá durante a Black Friday. Esse trabalho deve reunir as áreas comercial, logística, gerenciamento de riscos, o corretor e a seguradora”, conclui o porta-voz. “É o momento de conferir limites, coberturas, franquias, averbação e exigências do PGR. A Black Friday precisa começar no planejamento, antes de chegar à expedição”, conclui Denis Teixeira, SVP Logística, Transportes e Alper Network da Alper Seguros.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos.

Com mais de 1.200 colaboradores e 29 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes, transparentes e socialmente responsáveis.