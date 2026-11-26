Nova campanha da companhia terá presença em TV, streaming, digital e mídia exterior, com destaque para o benefício fiscal do PGBL na reta final do ano
A Bradesco Vida e Previdência estreou, na última quarta-feira (25/11), a campanha nacional “Num piscar de olhos”, protagonizada por Tadeu Schmidt. A comunicação explora a percepção de que o tempo passa rapidamente para aproximar a previdência privada dos projetos e das decisões do presente.
Tadeu Schmidt estrela campanha da Bradesco Vida e Previdência
Criada pela AlmapBBDO, a campanha aborda as transformações que acompanham diferentes fases da vida e conecta a realização de planos pessoais à construção de uma reserva financeira. O filme apresenta o planejamento do futuro como uma atitude que pode caminhar junto com o aproveitamento do presente.
“A ideia foi partir de uma percepção cotidiana, a de que o tempo passa cada vez mais rápido, para tornar a conversa sobre previdência mais próxima às pessoas. Com Tadeu Schmidt, buscamos traduzir essa reflexão em uma mensagem leve e acessível, conectada aos projetos que cada um deseja realizar”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.
“Queremos aproximar a previdência das escolhas e dos projetos que fazem parte da vida das pessoas. A passagem do tempo é uma experiência com a qual todos se identificam e nos ajuda a traduzir a importância de começar a planejar hoje o que se deseja realizar no futuro”, destaca Bernardo Castello, presidente da Bradesco Vida e Previdência.
O plano de veiculação prevê TV aberta e fechada, mídias digitais, redes sociais, plataformas de streaming, mídia exterior e anúncios em jornais e revistas.
A comunicação também aproveita a agenda de encerramento do ano para destacar o benefício fiscal do PGBL. O plano permite deduzir contribuições de até 12% da renda bruta anual tributável na declaração completa do Imposto de Renda. Para os clientes da companhia, o prazo informado para contribuições com essa finalidade em 2026 é 29 de dezembro.
A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre as possibilidades da previdência privada, incluindo formação de patrimônio, diversificação de investimentos e complementação de renda, reforçando a atuação da companhia no planejamento de médio e longo prazo.
Ficha Técnica
Agência: AlmapBBDO
Anunciante: Bradesco Vida e Previdência
Título: Num piscar de olhos
Produto: Planos de Previdência Bradesco
Presidente e CEO: Filipe Bartholomeu
CCO: Pernil
Vice-presidentes de criação: Fernando Duarte e Henrique Del Lama
Diretor Executivo de Criação: Pedro Corbett
Diretores de Criação: Daniel Chagas Martins e Ligia Mendes
Criação: Daniel Chagas Martins, João Urubatan, Ligia Mendes e Pedro Corbett
COO: Rafaela Alves
Chief Impact Officer e VP de atendimento e negócios: Camilla Massari
Atendimento: Fernanda Portugal, Fernanda Tognozzi, Alexia Cerquinho, Pedro Hanazumi Lima, Ana Clara Ribeiro, Vinicyus Silva Maciel e Letícia Urizzi
Community Manager: Rodrigo Neri e Amanda Borges
CSO: João Gabriel Fernandes
Estratégia: Rafael de Andrade, Silvia Mello, Bruna Pinge, Henrique Oliveira, Jorge Rosas, Larissa de Souza Simões, Allyson Souza, Lucas Carvalho e Victoria Vaz
Mídia: Melissa Carvalho, Caue Martini, Fernanda Alencar, Isabella Rosati, Beatriz Buosi, Letícia Soares, Fernanda Libarino, Mariana Reis e Gustavo França.
Produtor Gráfico: José Roberto
Coordenação Produção Gráfica: Rose Ribeiro
Arte Final: Triple A
Revisão: Eliana Pavan
Head of Creative Technology: Lilian Cavallini
Project Lead: Luan Henriques
Assistente de projetos: Natalia Calamari
Art Buyer: Tereza Setti e Flávia Padrão
Fotografia: Mariana Valverde
Produção fotos: 21 Sun Production
Tratamento imagens: Fábio Neres
Produção Audiovisual: Diego Villas Bôas, Aline Silva e Giuliano Springhetti.
Produtora de Imagem: Anonymous Content
Managing Director: Renata Dumont
Senior Executive Producer: Camila Martinez
Head de Produção: Lu Martins
Director’s Producer: Flavio LanfrediProducer Senior: Fernando Chiari
Assistente de Executiva: Juliana CostaJr Production Coordinator: Carol Latorre
Assistente de Coordenação: Dulce Fernandes
Coordenadora de Pós Produção: Virgini Fares
Assistente de Pós produção: Thais Alves
Direção: Quemuel
Direção de Fotografia: Caio Humb
1° Assistente de Direção: Xaxa Sampaio
2° Assistente de Direção: Luísa Mões
Direção de Produção: Roberto Bellezia
Assistentes de Produção: Ale Benjamin, Gi Costa, Laryssa Manabe
Direção de Arte: Clara Rocha
Produção de Objetos: Camila Delamônica
Produção de Elenco: Paulinha Azevedo
Produção de Figurino: Evelyn Branco
Produção de Locação: Dani Fontoura
Maquiagem: Maria Inez
Celebridade: Tadeu Schmidt
Make: Ronald Chagas
Stylist: Katia Gimenez
Pós-Produção
Assistente de ilha: Leonardo Garcia
Assistente de ilha: Enrique Augusto
Atendimento de pós: Marcio Lovato
Pós-produção: Diego Morone VFX
Edição/ Montagem: Danilo Abraham
Finalização: Cristiane Caffaro
Color Grading: Bleach
Colorista: Ian Pasqualino
Assistentes Coloristas: Gustavo Lopes e Leandro Augusto
Produtor Executivo Bleach: Fabio Abreu
VFX
VFX: Diego Morone VFX
IA: Flow
Comp: Bruno Spinella / Diego Morone / Helio Spinella Junior
Motion Graphics: Gustavo Fernandes
Produtora de Som: Cabaret
Produção Musical: Letícia Medeiros
Produtor Executivo: Guile Oliveira
Compositor: André Henrique
Mixagem: Gab Scatolin
Finalização: Mauro Kuschnir, Lucas Comparato, Bruno Peras, Rafael Laurenti e Vítor Sugawara
Atendimento: Ingrid Lopes, Bruna Rocha e Bárbara Russiano
Coordenação: Chandra Lima, Mavi Capelasso, Leonardo Vieira e Débora Mello