Nova campanha da companhia terá presença em TV, streaming, digital e mídia exterior, com destaque para o benefício fiscal do PGBL na reta final do ano

A Bradesco Vida e Previdência estreou, na última quarta-feira (25/11), a campanha nacional “Num piscar de olhos”, protagonizada por Tadeu Schmidt. A comunicação explora a percepção de que o tempo passa rapidamente para aproximar a previdência privada dos projetos e das decisões do presente.

Tadeu Schmidt estrela campanha da Bradesco Vida e Previdência

Criada pela AlmapBBDO, a campanha aborda as transformações que acompanham diferentes fases da vida e conecta a realização de planos pessoais à construção de uma reserva financeira. O filme apresenta o planejamento do futuro como uma atitude que pode caminhar junto com o aproveitamento do presente.

“A ideia foi partir de uma percepção cotidiana, a de que o tempo passa cada vez mais rápido, para tornar a conversa sobre previdência mais próxima às pessoas. Com Tadeu Schmidt, buscamos traduzir essa reflexão em uma mensagem leve e acessível, conectada aos projetos que cada um deseja realizar”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros. “Queremos aproximar a previdência das escolhas e dos projetos que fazem parte da vida das pessoas. A passagem do tempo é uma experiência com a qual todos se identificam e nos ajuda a traduzir a importância de começar a planejar hoje o que se deseja realizar no futuro”, destaca Bernardo Castello, presidente da Bradesco Vida e Previdência.

O plano de veiculação prevê TV aberta e fechada, mídias digitais, redes sociais, plataformas de streaming, mídia exterior e anúncios em jornais e revistas.

A comunicação também aproveita a agenda de encerramento do ano para destacar o benefício fiscal do PGBL. O plano permite deduzir contribuições de até 12% da renda bruta anual tributável na declaração completa do Imposto de Renda. Para os clientes da companhia, o prazo informado para contribuições com essa finalidade em 2026 é 29 de dezembro.

A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre as possibilidades da previdência privada, incluindo formação de patrimônio, diversificação de investimentos e complementação de renda, reforçando a atuação da companhia no planejamento de médio e longo prazo.

Ficha Técnica

Agência: AlmapBBDO

Anunciante: Bradesco Vida e Previdência

Título: Num piscar de olhos

Produto: Planos de Previdência Bradesco

Presidente e CEO: Filipe Bartholomeu

CCO: Pernil

Vice-presidentes de criação: Fernando Duarte e Henrique Del Lama

Diretor Executivo de Criação: Pedro Corbett

Diretores de Criação: Daniel Chagas Martins e Ligia Mendes

Criação: Daniel Chagas Martins, João Urubatan, Ligia Mendes e Pedro Corbett

COO: Rafaela Alves

Chief Impact Officer e VP de atendimento e negócios: Camilla Massari

Atendimento: Fernanda Portugal, Fernanda Tognozzi, Alexia Cerquinho, Pedro Hanazumi Lima, Ana Clara Ribeiro, Vinicyus Silva Maciel e Letícia Urizzi

Community Manager: Rodrigo Neri e Amanda Borges

CSO: João Gabriel Fernandes

Estratégia: Rafael de Andrade, Silvia Mello, Bruna Pinge, Henrique Oliveira, Jorge Rosas, Larissa de Souza Simões, Allyson Souza, Lucas Carvalho e Victoria Vaz

Mídia: Melissa Carvalho, Caue Martini, Fernanda Alencar, Isabella Rosati, Beatriz Buosi, Letícia Soares, Fernanda Libarino, Mariana Reis e Gustavo França.

Produtor Gráfico: José Roberto

Coordenação Produção Gráfica: Rose Ribeiro

Arte Final: Triple A

Revisão: Eliana Pavan

Head of Creative Technology: Lilian Cavallini

Project Lead: Luan Henriques

Assistente de projetos: Natalia Calamari

Art Buyer: Tereza Setti e Flávia Padrão

Fotografia: Mariana Valverde

Produção fotos: 21 Sun Production

Tratamento imagens: Fábio Neres

Produção Audiovisual: Diego Villas Bôas, Aline Silva e Giuliano Springhetti.

Produtora de Imagem: Anonymous Content

Managing Director: Renata Dumont

Senior Executive Producer: Camila Martinez

Head de Produção: Lu Martins

Director’s Producer: Flavio LanfrediProducer Senior: Fernando Chiari

Assistente de Executiva: Juliana CostaJr Production Coordinator: Carol Latorre

Assistente de Coordenação: Dulce Fernandes

Coordenadora de Pós Produção: Virgini Fares

Assistente de Pós produção: Thais Alves

Direção: Quemuel

Direção de Fotografia: Caio Humb

1° Assistente de Direção: Xaxa Sampaio

2° Assistente de Direção: Luísa Mões

Direção de Produção: Roberto Bellezia

Assistentes de Produção: Ale Benjamin, Gi Costa, Laryssa Manabe

Direção de Arte: Clara Rocha

Produção de Objetos: Camila Delamônica

Produção de Elenco: Paulinha Azevedo

Produção de Figurino: Evelyn Branco

Produção de Locação: Dani Fontoura

Maquiagem: Maria Inez

Celebridade: Tadeu Schmidt

Make: Ronald Chagas

Stylist: Katia Gimenez

Pós-Produção

Assistente de ilha: Leonardo Garcia

Assistente de ilha: Enrique Augusto

Atendimento de pós: Marcio Lovato

Pós-produção: Diego Morone VFX

Edição/ Montagem: Danilo Abraham

Finalização: Cristiane Caffaro

Color Grading: Bleach

Colorista: Ian Pasqualino

Assistentes Coloristas: Gustavo Lopes e Leandro Augusto

Produtor Executivo Bleach: Fabio Abreu

VFX

VFX: Diego Morone VFX

IA: Flow

Comp: Bruno Spinella / Diego Morone / Helio Spinella Junior

Motion Graphics: Gustavo Fernandes

Produtora de Som: Cabaret

Produção Musical: Letícia Medeiros

Produtor Executivo: Guile Oliveira

Compositor: André Henrique

Mixagem: Gab Scatolin

Finalização: Mauro Kuschnir, Lucas Comparato, Bruno Peras, Rafael Laurenti e Vítor Sugawara

Atendimento: Ingrid Lopes, Bruna Rocha e Bárbara Russiano

Coordenação: Chandra Lima, Mavi Capelasso, Leonardo Vieira e Débora Mello