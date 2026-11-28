Em nome de todos os corretores de seguros do Estado de São Paulo, o Sincor-SP recebe com satisfação a indicação de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o Ministério da Fazenda. Sua trajetória na Bradesco Vida e Previdência e na Bradesco Seguros lhe permitiu conhecer de perto o trabalho dos corretores e as causas que mobilizam a categoria, entre elas a ampliação do acesso da população ao seguro.

“Quem conhece de perto o trabalho dos corretores sabe que muitas das questões discutidas no mercado de seguros aparecem primeiro na conversa com o cliente. É ali que a gente entende o que pesa na decisão de uma família que quer proteger sua renda ou de um pequeno empresário que precisa manter o negócio funcionando depois de um imprevisto. A trajetória de Trabuco no setor nos dá confiança de que haverá espaço para levar essa experiência às conversas com a Fazenda”, afirma Boris Ber, presidente do Sincor-SP.

O Sincor-SP deseja a Luiz Carlos Trabuco Cappi pleno êxito nessa nova etapa e reafirma sua disposição de dialogar com o Ministério da Fazenda, levando às discussões a experiência dos corretores da capital, do litoral e do interior paulista.

Foto: Luiz Carlos Trabuco e Boris Ber