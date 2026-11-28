Durante abertura da turnê regional da Pesquisa FenaPrevi/Datafolha em Belo Horizonte, o presidente da Federação, Edson Franco, apontou os gargalos de proteção social, a urgência de um novo modelo previdenciário e o desafio de comunicar o seguro como ferramenta de proteção em vida – Dois em cada três moradores do Sudeste (66%) pretendem contratar ou renovar algum seguro ou plano de previdência privada no próximo ano, enquanto 22% já possuem seguro de vida, percentual acima da média nacional de 18%. Esse retrato da percepção e da intenção de proteção da sociedade foi o eixo central do 13º Encontro do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) com a FenaPrevi, realizado no dia 24 de novembro, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte. A capital mineira foi a cidade escolhida para abrir o roadshow nacional de divulgação dos recortes regionais da mais recente pesquisa encomendada pela Federação ao Instituto Datafolha.

Na abertura do evento, o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, deu as boas-vindas aos profissionais e lideranças do setor, destacando a relevância histórica da parceria com a Federação e o protagonismo do mercado mineiro no cenário nacional. Na sequência, em formato de talk show conduzido pela jornalista Cristiane Leite, o presidente da FenaPrevi, Edson Franco, analisou os indicadores da pesquisa e os desafios estruturais da proteção financeira no Brasil.

Ao comentar os dados, Franco destacou que o levantamento ajuda a compreender como a população enxerga o planejamento e a tomada de decisão em relação ao futuro, mas que ainda existe um descompasso entre as soluções disponíveis e o entendimento da sociedade, cenário que exige atuação conjunta de seguradoras e corretores para ampliar a conscientização e adequar a oferta às reais necessidades das famílias.

“Há oferta e demanda, mas permanece um gap entre os produtos ofertados e a percepção do consumidor. Não é apenas um desafio de distribuição. Trata-se de uma responsabilidade conjunta de quem atua no mercado. Nosso setor tem uma função social relevante e estamos deixando de cumprir plenamente essa missão. Não somos apenas um segmento produtivo, mas uma indústria dedicada a reparar vidas, recompor a renda de famílias e garantir a continuidade dos negócios”, afirmou.

Em relação ao desempenho do mercado mineiro, segundo dados da Susep apresentados no contexto da conversa, o seguro de vida em Minas Gerais cresceu 23% entre janeiro e setembro de 2026, contra alta de 7% na média nacional no mesmo período. Já no cenário internacional, Franco lembrou que o Brasil ocupa a 40ª posição entre 53 países analisados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) no ranking de volume de prêmios em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), com 0,6% no ramo de pessoas, metade do registrado no México (1,2%). Segundo ele, o entrave para ampliar essa base é muito mais cultural e comunicacional do que financeiro, já que, entre os moradores do Sudeste que consideram o seguro “caro”, apenas 5% chegaram a fazer uma cotação.

Outro ponto central da apresentação foi o impacto do envelhecimento populacional sobre o sistema previdenciário e o padrão de vida das famílias. Os dados da pesquisa revelam que 47% dos domicílios do Sudeste contam com idosos, mas apenas 14% dos não aposentados da região citam a previdência privada como fonte de renda futura, enquanto 36% dependem exclusivamente do INSS, sendo que 67% desse grupo sequer sabem quanto vão receber e 55% admitem que precisarão cortar gastos quando pararem de trabalhar.

Franco alertou que, em cerca de 25 anos, a relação no Brasil será de apenas um trabalhador contribuinte para cada aposentado, tornando insustentável o atual pacto intergeracional. “Reformas paramétricas não funcionam mais. Vamos precisar de um novo modelo previdenciário, inclusive adaptado às novas relações de trabalho, que incluem os profissionais autônomos e PJs. A aposentadoria do INSS não vai garantir o padrão de vida, especialmente de quem tem renda mais alta e perderá benefícios corporativos ao se aposentar. Como assessores de risco, seguradores e corretores têm a obrigação de mostrar essa realidade aos clientes e propor soluções”, pontuou.

Para atrair as novas gerações e desmistificar o produto, o dirigente defendeu uma comunicação mais didática, que apresente o seguro de vida como instrumento de proteção patrimonial e financeira utilizável em vida, a exemplo de coberturas para doenças graves, invalidez e perda temporária de renda.

Ainda durante o painel, a jornalista Cristiane Leite apresentou o Prêmio FenaPrevi Multiplica, iniciativa voltada a reconhecer projetos de educação sobre seguros de vida e previdência privada aberta, com inscrições abertas até 7 de março de 2027 pelo site https://premio.fenaprevi.org.br.

A programação prosseguiu com um painel de debates mediado pelo presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, que reuniu Edson Franco, a presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Andreia dos Reis Padovani, e o presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes. As lideranças discutiram os gargalos da distribuição no estado, os impactos da longevidade, projetos institucionais e estratégias práticas para ampliar a penetração do seguro de vida e da previdência privada junto às famílias e empresas mineiras. Após o debate, os painelistas responderam às perguntas da plateia.

No encerramento do evento, o presidente do CSP-MG enfatizou o papel estratégico do Clube como catalisador de conhecimento e negócios em Minas Gerais. “Tivemos a honra de iniciar a turnê nacional da pesquisa com um debate de altíssimo nível, que trouxe dados concretos para orientar o trabalho diário dos corretores e seguradores. Os números evidenciam uma imensa oportunidade de levar proteção financeira a quem ainda está descoberto. O CSP-MG segue firme na missão de capacitar o mercado e aproximar o seguro de pessoas da sociedade”, destacou Mello.

O 13º Encontro também contou com as presenças da diretora-executiva da FenaPrevi, Beatriz Herranz, da economista da Federação, Hessia Guillhermo, do presidente da Aconseg-MG, Jader Pereira de Abreu Filho, do presidente da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), Edmur de Almeida, e do diretor regional da entidade em Minas Gerais, Landuldo de Oliveira Ferreira Júnior.

A íntegra do 13º Encontro do CSP-MG com a FenaPrevi foi gravada e está disponível no canal oficial do Clube no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iJ5nWjyRfX8&t=472s

Foto: Lideranças do setor prestigiaram 13º Encontro do CSP-MG com a FenaPrevi