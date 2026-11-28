Antonio Leitão, especialista do Instituto de Longevidade MAG, participou do 2º Fórum de Longevidade do IBA, que discutiu oportunidades de investimento e os desafios de uma sociedade mais longeva – O aumento da expectativa de vida traz novos desafios para a organização da sociedade, especialmente nas áreas de proteção financeira, mercado de trabalho e estruturas de cuidado. Como preparar famílias, empresas e instituições para uma

população que vive mais e tem necessidades cada vez mais diversas? Essa foi uma das questões debatidas por Antonio Leitão, especialista em Longevidade do Instituto de Longevidade MAG, durante o 2º Fórum de Longevidade do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), realizado em 26 de novembro, em São Paulo.

Participante de um painel sobre oportunidades de investimento na economia da longevidade, Leitão abordou temas como cuidado de longa duração, fragilidade e inclusão produtiva, destacando a importância de desenvolver soluções que contribuam para a autonomia e a qualidade de vida das pessoas mais longevas.

“Viver mais não significa, necessariamente, viver melhor. Precisamos olhar para o envelhecimento considerando as condições que permitem às pessoas ter saúde, segurança financeira e autonomia ao longo da vida”, destacou o especialista.

Nesse contexto, a proteção financeira precisa ir além do planejamento individual e considerar os diferentes impactos econômicos do envelhecimento sobre as famílias. O cuidado de longa duração, por exemplo, ganha importância diante da necessidade de ampliar a oferta de serviços e soluções de apoio às pessoas que, em diferentes momentos da vida, passam a demandar algum tipo de assistência. “O cuidado de longa duração precisa ser compreendido como parte da infraestrutura necessária para uma sociedade mais longeva. Existe uma demanda crescente por serviços, profissionais e soluções que apoiem as pessoas em diferentes etapas do envelhecimento. Isso também abre oportunidades para novos modelos de negócios e investimentos, desde que estejam conectados às necessidades reais da população”, afirmou Leitão.

Outro ponto em discussão foi a inclusão produtiva. Com as mudanças demográficas, ampliar as oportunidades de participação profissional das pessoas mais velhas também se torna uma questão econômica. A experiência acumulada, a permanência no mercado de trabalho e a possibilidade de iniciar novos ciclos profissionais são aspectos que precisam ser considerados pelas organizações.

Para avançar nessa agenda, também é necessário desenvolver soluções que levem em conta as diferentes realidades da população. Isso envolve ouvir as pessoas mais velhas e compreender suas necessidades, especialmente diante das desigualdades de acesso à tecnologia, mobilidade, serviços e oportunidades entre os territórios. A preparação para uma sociedade mais longeva depende, assim, da atuação conjunta de diferentes setores e de iniciativas que integrem desenvolvimento econômico, proteção e cuidado.

Sobre o Instituto de Longevidade MAG

O Instituto de Longevidade MAG integra o Grupo MAG, especialista em vida e previdência, com mais de 190 anos de atuação no mercado brasileiro. Dedicado a contribuir para que os brasileiros vivam mais e melhor, o Instituto desenvolve pesquisas, produz conteúdo especializado e promove iniciativas voltadas à conscientização, à educação e à longevidade.

Entre seus principais projetos está o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL), estudo que avalia as condições oferecidas pelos municípios brasileiros para uma vida mais longa e com qualidade, considerando indicadores de saúde, economia e aspectos socioambientais.

A iniciativa também contribui para ampliar o debate sobre longevidade e apoiar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao bem-estar da população.