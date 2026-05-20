Nota de Falecimento: Acadêmico João Gilberto Possiede

A Academia Nacional de Seguros e Previdência – ANSP comunica, com profundo pesar, o falecimento do Acadêmico João Gilberto Possiede, ocorrido hoje, em Curitiba, aos 96 anos.

Com mais de 70 anos de atuação no setor, João Gilberto Possiede construiu uma trajetória marcada pela dedicação, liderança e contribuição decisiva para o desenvolvimento do mercadode seguros no Brasil, especialmente no segmento de seguro garantia.

Ao longo de sua carreira, presidiu o Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul (Sindseg PR/MS), exerceu importante atuação na Associação Panamericana de Fianças (APF)e recebeu inúmeras homenagens e reconhecimentos por sua contribuição histórica ao setor segurador nacional. Sua trajetória deixa um legado de ética, conhecimento, pioneirismo e compromisso com o fortalecimento do mercado de seguros.

A ANSP também manifesta solidariedade ao Acadêmico Paulo Cezar Possiede, seu filho, bem como a todos os familiares, amigos e colegas neste momento de profunda tristeza.

O velório será realizado hoje, das 14h às 17h, na Capela Vaticano — Av. Desembargador Hugo Simas, 26, Curitiba/PR.