Bradesco Seguros debate inovação com foco em estratégia e geração de valor no SP Innovation Week

Participação da companhia reforçou a importância de processos estruturados, colaboração entre áreas e uso prático de tecnologias como inteligência artificial – O Grupo Bradesco Seguros participou do SP Innovation Week em um painel sobre os desafios de transformar inovação em resultados concretos dentro das empresas, conectando iniciativas inovadoras à estratégia do negócio, à cultura organizacional e às necessidades reais do mercado. Representando a companhia, Felipe Szuster, Gerente Sênior de Inovação da seguradora, integrou a discussão ao lado de outros executivos e especialistas do setor.

Durante o debate, os participantes reforçaram que inovação não deve ser tratada apenas como tendência, tecnologia ou ação de marketing, mas como um movimento estruturado, integrado à estratégia corporativa e sustentado pela liderança. A conversa destacou que, para inovar de forma consistente, é fundamental envolver diferentes áreas da empresa, estabelecer objetivos claros e direcionar esforços para a resolução de desafios concretos do negócio.

Para Szuster, a inovação precisa estar conectada à capacidade de gerar impacto real dentro das organizações. “Inovação não pode acontecer de forma isolada. É necessário criar processos, estimular a colaboração entre as áreas e garantir que as iniciativas estejam alinhadas aos objetivos estratégicos da companhia”, afirmou.

Outro ponto abordado no painel foi a importância de estruturar processos de inovação. Segundo os especialistas, metodologias claras, métricas, etapas de validação e critérios bem definidos permitem acelerar testes, gerar aprendizados rápidos e escalar projetos com potencial de impacto. Nesse contexto, o processo atua como direcionador da inovação, sem comprometer a criatividade.

A discussão também ressaltou que inovação deve estar conectada a resultados tangíveis, como eficiência operacional, redução de custos, geração de receita, melhoria da experiência do cliente e desenvolvimento de novos mercados. Além disso, os participantes destacaram que o retorno sobre inovação depende diretamente dos objetivos estratégicos e do nível de maturidade de cada organização.

No contexto das grandes empresas, especialmente em setores mais tradicionais, o painel apontou que a principal barreira para inovar continua sendo cultural. Mais do que tecnologia, o desafio está na capacidade de mobilizar pessoas, estimular mudanças de mentalidade e fortalecer a colaboração entre equipes multidisciplinares.

A inteligência artificial também esteve entre os temas centrais do encontro. Os participantes destacaram que o potencial transformador da IA depende da aplicação prática da tecnologia, com foco em resolver problemas reais do dia a dia corporativo e gerar ganhos efetivos para empresas e clientes.

A participação do Grupo Bradesco Seguros no SP Innovation Week reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento de iniciativas voltadas à transformação digital, à inovação contínua e à construção de soluções cada vez mais alinhadas às necessidades do mercado e dos consumidores.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.