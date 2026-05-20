MAG Seguros atinge nível máximo de reputação no Reclame Aqui e lidera ranking de seguro de vida

Seguradora recebe o selo RA1000 e se destaca entre as melhores empresas na categoria Seguro de Vida – A MAG Seguros, especialista em proteção e previdência, conquistou o selo RA1000 do site Reclame Aqui. O reconhecimento é concedido às empresas que atingem o mais alto nível de excelência no relacionamento com o consumidor. Com o resultado, a companhia passa a liderar o ranking de Melhores Empresas que oferecem Seguro de Vida.

Para receber o selo RA 1000, a empresa precisa ter número de avaliações igual ou superior a 50, índices de resposta e de solução iguais ou superiores a 90%, média mínima de nota 7 na avaliação dos consumidores, bem como contar com índice igual ou superior a 70% no indicador em que o consumidor aponta se voltaria a fazer negócio com a empresa.

Para a MAG Seguros, o reconhecimento reflete o compromisso contínuo com a jornada do cliente e com a cultura de cuidado. “Esse resultado é fruto de uma estratégia consistente, centrada no cliente e na qualidade das interações em todos os pontos de contato. Trabalhamos para oferecer não apenas soluções, mas acolhimento, agilidade e transparência em cada atendimento”, afirma Simone Cesena, Diretora de Marketing do Grupo MAG.

Segundo Simone, o resultado reforça a consistência da MAG Seguros no atendimento e a confiança conquistada junto ao público. “Falar de seguro de vida é falar de cuidado, de responsabilidade e de futuro. Nosso papel também é ampliar essa consciência, mostrando que a proteção vai além de momentos extremos. Ela está presente no dia a dia, trazendo tranquilidade e suporte em diferentes fases da vida”, destaca.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 56 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Simone Cesena, Diretora de Marketing do Grupo MAG.