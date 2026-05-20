Maio Amarelo: o impacto da segurança viária na saúde organizacional e financeira das empresas

Uso de inteligência de dados, telemetria e foco na saúde mental do motorista transformam a gestão de frotas e reduzem custos de apólices de seguros corporativos. O movimento Maio Amarelo ganha um novo contorno no ambiente corporativo. Longe de ser apenas uma campanha sazonal de conscientização, a segurança viária consolidou-se como um pilar estratégico para a saúde organizacional e financeira das empresas brasileiras. Uma iniciativa da Alper Seguros joga luz sobre como investimentos estruturados em prevenção de acidentes e tecnologia de ponta têm o poder de transformar riscos em eficiência operacional e redução real nos custos de apólices corporativas.

Historicamente estruturado para o combate ao roubo de cargas, o mercado de gerenciamento de frotas vive hoje uma importante evolução em direção à prevenção de acidentes rodoviários. Com uma parcela significativa da frota nacional de caminhões já equipada com rastreamento e telemetria, o setor segurador passou a dispor de um diagnóstico claro sobre o comportamento dos motoristas nas estradas.

De acordo com Wesley Brasileiro, Gerente de Riscos em Transporte de Cargas da Alper Seguros, esse amadurecimento técnico muda sensivelmente a dinâmica comercial entre os segurados e as seguradoras. “Empresas com programas estruturados, que vão desde uma boa seleção de profissionais até o uso inteligente das informações geradas pela tecnologia para orientar e acompanhar os condutores, elevam o nível de segurança da operação. Na prática, há uma forte tendência de controle da sinistralidade e isso se traduz em melhores condições contratuais, custos de apólices mais competitivos e, eventualmente, até na negociação de subsídios para novos investimentos nessas práticas, uma vez que o risco controlado mantém a apólice em patamares saudáveis e sustentáveis”, explica Brasileiro.

Inteligência de dados e ação cirúrgica

O avanço tecnológico permitiu cruzar históricos de mercado, características das rodovias e a operação em tempo real dos segurados para identificar anomalias antes que os acidentes de fato aconteçam. Câmeras inteligentes integradas à telemetria permitem identificar eventos como excesso de velocidade, frenagens bruscas,sinais de fadiga e uso de celular, emitindo alertas automáticos para as centrais de gerenciamento de riscos.

O executivo da Alper Seguros ressalta que o uso da inteligência de dados atua de forma cirúrgica em três momentos fundamentais da operação logística:

De forma preventiva: utilizando os dados históricos para direcionar treinamentos e reciclagens específicas para os motoristas que apresentam desvios de padrão.

Em tempo real: através de tecnologias que emitem alertas imediatos para o motorista ou para a central, permitindo corrigir uma situação de perigo no exato momento em que ela ocorre, inclusive de forma automática.

De forma corretiva: avaliando as informações geradas após a viagem para aprimorar processos, revisar jornadas e ajustar políticas de segurança da empresa.

Cultura diária versus ações pontuais

Um dos grandes desafios das corporações é fazer com que a segurança seja um hábito diário e não apenas um evento de calendário. Setores de alta criticidade, como o transporte de combustíveis, são apontados como referências na construção de uma cultura preventiva avançada, colhendo resultados excepcionais na redução de sinistros rodoviários.

“Vejo o Maio Amarelo como um período superimportante, mas ele deve ser um momento de revisitarmos e celebrarmos a nossa cultura. É a hora de reforçar o que já fazemos o ano inteiro. Jamais deve ser uma tentativa de adotar, em apenas 30 dias, práticas que não fazem parte do cotidiano da empresa, pois isso soa artificial e muito provavelmente não vai funcionar. A segurança precisa ser um hábito, não apenas um evento de calendário”, adverte Wesley Brasileiro. “O trabalho consistente do dia a dia é o alicerce fundamental, mas aproveitamos o forte apelo do Maio Amarelo como um megafone para dar ainda mais voz e alcance a essas boas práticas.”

Na Alper Seguros, essa prevenção é operada diariamente através de uma estrutura dedicada de Gerenciamento de Riscos e Prevenção. O diferencial técnico está na plataforma Cargo Connect, ferramenta que espelha as operações logísticas e gera dados qualificados sobre o comportamento das frotas. Com base nessas informações, a Alper produz materiais orientativos e mobiliza equipes de campo para dar treinamentos diretos nas operações dos clientes. Durante o mês de maio, a companhia intensifica o envio de informativos e participa de eventos relevantes do setor ao lado de seus clientes.

Peça fundamental: saúde mental e fator humano

O gerenciamento de risco moderno também quebrou o paradigma de monitorar apenas a máquina física. O estresse crônico do trânsito — potencializado pela severa pressão por prazos e pelo receio constante de roubos — atua como gatilho direto para doenças psicossociais como ansiedade, depressão e Burnout. O comprometimento emocional do condutor reduz reflexos e foco, elevando drasticamente a probabilidade de acidentes graves.

Para as organizações, as consequências chegam rápido por meio do absenteísmo (afastamentos médicos), queda de produtividade e aumento em cascata nos custos com sinistralidade, afetando simultaneamente o seguro da frota e as contas do plano de saúde dos funcionários.

“A gestão de risco moderna entendeu que não basta monitorar apenas o caminhão. Hoje, garantir jornadas adequadas e cuidar da saúde mental do motorista é a base mais eficiente para qualquer política de segurança viária. Já temos visto, inclusive, plataformas que cuidam dos motoristas antes mesmo de a viagem iniciar, pois é nesse momento que o risco de fato nasce”, pontua o gerente da Alper.

Essas novas ferramentas utilizam Inteligência Artificial e suporte médico de especialistas para realizar um mapeamento preventivo da saúde física e mental do condutor antes da partida, criando trilhas de acompanhamento focadas no combate a fatores silenciosos de risco. “Em resumo: de nada adianta termos tecnologia de ponta e processos bem construídos se não cuidarmos da peça fundamental da operação, que é o motorista”, conclui Brasileiro.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 28 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes, transparentes e socialmente responsáveis.