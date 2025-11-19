Telemetria: aliada na prevenção de acidentes e na segurança nas estradas

O uso de dados em tempo real tem se tornado decisivo para elevar a segurança no transporte de cargas. A telemetria permite identificar comportamentos de risco, como excesso de velocidade, acelerações e frenagens bruscas ou manobras agressivas, antes que causem colisões.

Essas informações permitem que gestores de frotas identifiquem e corrijam padrões de condução, apontem a necessidade de treinamentos individualizados e, de forma geral, fortaleçam uma cultura de prevenção que reduz colisões, melhora os hábitos dos motoristas, protege o ativo e preserva a saúde financeira das operações. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), mais de 90% dos acidentes nas rodovias brasileiras estão relacionados a fatores humanos, como distração ao volante, fadiga, uso de celular, excesso de velocidade e decisões de risco durante ultrapassagens. Esses dados reforçam o papel da tecnologia como aliada na prevenção e na melhoria dos padrões de direção.

Videotelemetria amplia o contexto e fortalece a cultura de segurança

Mais do que registrar imagens, a videotelemetria tornou-se uma ferramenta estratégica para interpretar o contexto por trás dos dados capturados pela telemetria. Ao combinar vídeos e informações em tempo real, gestores ganham visibilidade sobre o que de fato afeta a segurança da operação — distinguindo, por exemplo, uma freada brusca necessária para evitar uma colisão de comportamentos que aumentam o risco, como fadiga, sonolência, distrações ou uso do celular. Além disso, o recurso permite registrar visualmente as condições da via e fatores externos que influenciam a condução, como o estado da infraestrutura, a movimentação de pedestres ou a imprudência de outros veículos.

“Para se tornarem mais competitivas, as empresas precisam adotar uma gestão preventiva, e não apenas reativa. É nesse ponto que a telemetria se destaca, ao fornecer dados reais sobre a frota. A implementação da videotelemetria potencializa ainda mais esses resultados: ao registrar o momento exato de um evento ou situação de risco, ela conecta as informações captadas ao comportamento do motorista mostrado nas imagens, de forma muito mais precisa. Isso facilita treinamentos personalizados, melhora a segurança, ajuda a combater fraudes e acelera a resolução de problemas.”, afirma Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab Brasil.

Previsibilidade e eficiência operacional

A análise de dados em tempo real permite integrar as informações de bordo ao planejamento logístico, oferecendo uma visão ampla tanto do desempenho das frotas quanto das condições das rotas.

Além disso, gestores contam hoje com ferramentas avançadas como o Geotab Ace, primeiro assistente de IA generativa desenvolvido para a gestão de frotas. Seu uso torna a análise de dados mais ágil, ao entregar informações claras e organizadas a partir de uma única pergunta, impulsionando uma gestão mais inteligente, estratégica e prática.

Segundo o vice-presidente da Geotab Brasil, esse movimento reflete a modernização do setor, em que as empresas buscam reduzir custos e ampliar a previsibilidade operacional.

“O uso combinado de telemetria, videotelemetria e inteligência artificial vem consolidando um novo padrão de eficiência no transporte. Ao tornar as operações mais visíveis e orientadas por dados, essas tecnologias não apenas aprimoram a tomada de decisões e reduzem custos, mas também fortalecem a relação de valor com as seguradoras. No fim, a segurança da frota se afirma como um investimento estratégico, capaz de garantir operações mais seguras, eficientes e previsíveis para toda a cadeia logística”, finaliza Eduardo Canicoba.

