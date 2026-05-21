Movimento Seguro para Todos estreia no Insurtech Brasil 2026 com foco em democratização e novos modelos de negócios

Ecossistema colaborativo leva três empresas parceiras ao evento e debate o papel das MGAs na expansão do mercado segurador brasileiro – O Movimento Seguro para Todos – ecossistema que atua como uma ponte entre o mercado regulado e iniciativas emergentes – participará pela primeira vezdo Insurtech Brasil 2026, um dos maiores encontros de inovação do setor na América Latina. O evento acontecerá na próxima quinta-feira (28.5), no Expo Center Norte, em São Paulo.

Com o propósito de acelerar a democratização do acesso a seguros no país, a organização ocupará um estande estratégico ao lado de três empresas quepersonificam a diversidade do movimento: Split Risk, Neway e Seven Seguros. Embora compartilhem o espaço físico e a visão de impacto social, cada uma delas terá metas específicas no evento.

A seguradora Split Risk participará do encontro em busca de ampliar seu relacionamento com o mercado, especialmente as MGAs (Managing General Agents);a insurtech Neway estará voltada ao networking para o desenvolvimento de soluções em tecnologia; enquanto a Seven Seguros, que atua na distribuição, focará na captação de corretores e na ampliação desse canal.

A participação do movimento também terá voz ativa na grade oficial de palestras. Pedro Pires, idealizador do Seguro para Todos, será um dos protagonistasdo painel “Arquitetura de MGAs: viabilizando projetos envolvendo tecnologia, regulação e soluções complementares”.

O debate acontecerá às 11h45, na Sala Rosa – novos negócios e MGAs, e contará também com a presença de Thiago Soares, Head of Latin America da Stere.io.A discussão promete abordar como as estruturas de MGA podem ser o motor para reduzir o déficit de proteção no país.

“O Insurtech Brasil 2026 é o ambiente perfeito para conectarmos nossa missão aos principais tomadores de decisão. Hoje, cerca de 80% dos brasileirosnão possuem nenhum tipo de seguro. Estamos aqui para mostrar que, por meio da colaboração e da tecnologia, esse gap pode e deve ser reduzido”, disse Pedro Pires.

Sobre o Movimento Seguro para Todos

O Movimento Seguro para Todos é um ecossistema colaborativo que tem a missão de democratizar o acesso ao seguro no Brasil. Formado por seguradoras,insurtechs, distribuidores, corretores e empresas de tecnologia, atua como um catalisador, criando pontes entre quem precisa de proteção e quem pode oferecê-la com eficiência, transparência e propósito social. Para saber mais, acesse https://portalseguroparatodos.com.br/.