Sancor Seguros nomeia novo Superintendente de Operações como parte de seu plano de modernização

Com mais de duas décadas de experiência no mercado de seguros, o profissional passou por empresas como SulAmérica, BB MAPFRE e Bradesco Seguros

A contratação integra agenda de modernização da companhia e reforça foco em eficiência operacional – A Sancor Seguros, operação brasileira de uma das maiores seguradoras da América Latina e líder na Argentina, acaba de anunciar Daniel Valentim como novo Superintendente de Operações. O profissional chega com a missão de liderar a área de operações e pós-venda.

Valentim possui mais de três décadas de experiência no mercado de seguros e construiu sua trajetória em posições comerciais e operacionais, com foco em canais massificados e projetos de afinidades. Ao longo da carreira, passou por empresas como SulAmérica, BB MAPFRE, Bradesco Seguros e Generali, com atuação em áreas como gestão de sinistros e desenvolvimento de iniciativas voltadas à expansão de operações.

“Assumo essa nova etapa com o compromisso de fortalecer a operação e apoiar a estratégia de crescimento da companhia. Minhas prioridades são simplificar processos internos e tornar as operações mais fluidas, além de garantir que os distribuidores percebam melhorias reais na agilidade e na consistência das entregas do dia a dia”, destaca Valentim.

“Essa reorganização faz parte de um plano consistente de modernização da empresa, com uma estrutura mais preparada para sustentar nosso crescimento e aumentar a eficiência operacional”, afirma Claudia Lopes, CEO da Sancor Seguros no Brasil.

Sobre a Sancor Seguros

A Sancor Seguros é a operação brasileira do Grupo Sancor Seguros, uma das maiores seguradoras da América Latina e líder na Argentina. Fundado em 1945, o grupo se destaca, principalmente, no segmento de seguros de vida, de automóveis e no agronegócio, e está presente também no Uruguai e Paraguai.

Atuando no Brasil desde 2013, a companhia segue em plena expansão, ampliando sua presença no mercado nacional. Com um modelo de negócio baseado na filosofia cooperativista e na sustentabilidade, a Sancor Seguros mantém um dos menores índices de judicialização do setor, refletindo a qualidade e a eficiência no suporte a milhares de famílias brasileiras.

Com matriz sediada em Maringá (PR) e escritório comercial em São Paulo (SP), a companhia tem como foco as soluções de proteção para pessoas e negócios, com atuação em ramos como Vida, Auto, Patrimonial, Agro e Riscos Técnicos.