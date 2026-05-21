Grupo Bradesco Seguros prorroga Quinzena do Seguro 2026

Campanha segue até 29 de maio, com condições especiais de contratação – O Grupo Bradesco Seguros prorrogou a 8ª edição da Quinzena do Seguro e mantém, até o dia 29 de maio, condições especiais de contratação em diferentes linhas de seguros, com descontos, facilidades de pagamento e benefícios vinculados a programas de fidelidade, como Livelo.

Voltada a pessoas físicas e jurídicas, a campanha concentra promoções em produtos como Auto, Residencial, Vida, Previdência, Saúde, Dental, Viagem, Capitalização e seguros voltados a empresas e agronegócio.

“A Quinzena do Seguro é um momento estratégico para ampliar o acesso às soluções de proteção e planejamento financeiro. Com a prorrogação da campanha, conseguimos estender esse movimento e oferecer mais tempo para que clientes de diferentes perfis aproveitem as condições disponíveis”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Todas as ofertas e os regulamentos podem ser conferidos aqui

https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/quinzena-do-seguro

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.