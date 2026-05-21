Clube dos Seguradores da Bahia celebra 67 anos com a participação do diretor-presidente da Bradesco Auto/RE

O Clube dos Seguradores da Bahia promove no dia 18 de junho, às 19h, no Hotel Fiesta Bahia, em Salvador, a celebração dos 67 anos de atividades ininterruptas, em prol do fortalecimento do mercado segurador. A solenidade conta com a presença do diretor-presidente da Bradesco Auto/RE Rodrigo Bacellar Wuerkert, em mais uma edição do Jantar de Negócios promovido pela entidade.

O executivo acumula experiência em posições de liderança. Antes de assumir a Bradesco Auto/RE, esteve à frente da Atlântica Hospitais e Participações, empresa do Grupo Bradesco Seguros. Sua jornada profissional inclui atuações como CEO da OdontoPrev e da Orizon, empresa de tecnologia voltada ao setor de saúde e instituições financeiras nacionais e internacionais. É formado em engenharia civil, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e possui MBA pela University of Warwick — Warwick Business School, na Inglaterra.

O encontro vai reunir mais de 150 corretores de seguros, além de executivos, lideranças e profissionais do setor, com o objetivo de apresentar as oportunidades de negócios, o momento atual do segmento e as principais vertentes que a companhia oferece aos parceiros de negócios e clientes.

Para Fausto Dorea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, a presença de Bacellar representa um momento especial para o setor. “Celebrar 67 anos é motivo de muito orgulho para todos nós que fazemos parte da história do Clube dos Seguradores da Bahia. Receber Rodrigo Bacellar Wuerkert no jantar de negócios reforça o compromisso da entidade em aproximar os parceiros de negócios, das grandes lideranças do mercado segurador nacional. Será uma oportunidade para debatermos o momento atual, as novas possibilidades de negócios e o papel fundamental do corretor de seguros na expansão da cultura do seguro em nosso estado”, concluiu.

Serviço

Evento: Jantar de Negócios — 67 anos do Clube dos Seguradores da Bahia

Data: 18 de junho

Horário: 19h

Local: Hotel Fiesta, Salvador/BA

Convidado especial: Rodrigo Bacellar Wuerkert, diretor-presidente da Bradesco Auto/RE

Público esperado: Mais de 150 corretores de seguros e lideranças do setor