Prêmio Seg News 2026: Zona Sul premiada no segmento de assessoria em RC e Riscos Financeiros

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A Zona Sul Assessoria de Seguros foi o DESTAQUE NACIONAL EM CONSULTORIA PARA CORRETORES EM RC E RISCOS FINANCEIROS. Jorge Luis Serdam Gomes, presidente da empresa, recebeu o troféu de Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News.
(*) Em 2026 a Zona Sul Assessoria completa 15 anos de história e agradece aos seus 2500 corretores de seguros representados, pela parceria que nos ajudou à chegar nesse momento de sucesso.
