Prêmio Seg News 2026: NDD TECH foi destaque na categoria tecnologia em averbação

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A BU SEGUROS – UNIDADE DE NEGÓCIOS DA NDD TECH conquistou o prêmio na categoria DESTAQUE NACIONAL EM TECNOLOGIA DE AVERBAÇÃO NO SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. Thiago Marques, CEO da empresa recebeu o prêmio de Adriana Simis Ehrl Derzie, gerente de marketing de negócios e trade da MAG SEGUROS.

(*) BU Seguros, unidade de negócios da NDD, multinacional brasileira presente em mais de 50 países e forte atuação nos setores da logística, transporte e inteligência fiscal/financeira.

Uma das expertises dessa unidade de negócios é a tecnologia NDD Averba, que trouxe importantes inovações para o mercado nos últimos dois anos, em relação a processos obrigatórios de averbação do seguro de transporte de cargas no País, conforme regulamentação da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT). Hoje, mais de 3.200 empresas dos setores de logística e seguros de transporte utilizam a plataforma NDD AVERBA, para a comunicação dos embarques, com tecnologia inédita que também permite a compensação ambiental das operações logísticas.

BU SEGUROS – UNIDADE DE NEGÓCIOS DA NDD TECH

DESTAQUE NACIONAL EM TECNOLOGIA DE AVERBAÇÃO NO SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS

ENTREGA O PRÊMIO: ADRIANA SIMIS EHRL DERZIE – GERENTE DE MARKETING DE NEGÓCIOS E TRADE DA MAG SEGUROS

RECEBEM O PRÊMIO:THIAGO MARQUES – CEO E LUCAS LEMOS, COORDENADOR DE PRODUTOS DA BU SEGUROS – UNIDADE DE NEGÓCIOS DA NDD TECH