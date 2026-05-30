Prêmio Seg News 2026: Moraes Velleda recebeu premiação com Case Vistorias Automotivas

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A MORAES VELLEDA AUTOMOTIVA foi destaque na categoria DESTAQUE NACIONAL NO SEGMENTO DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS e foi representada pelo executivo Thiago Jerry, diretor jurídico. O prêmio foi entregue por Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News.

(*) A Moraes Velleda surgiu em 1998 quando seu fundador André Moraes Velleda veio para São Paulo – SP, vislumbrando o segmento de rastreamento veicular para o mercado segurador como sendo um futuro possível para novos negócios. Nesse momento, existiam apenas os equipamentos satelitais para caminhões, cadastro e consulta e escolta armada como únicas ferramentas de GR em seguro. A Moraes Velleda inovou o mercado utilizando equipamentos de pager, dando assim os primeiros passos em 2001. Dos equipamentos de pager, evoluíram para rastreadores TDMA, depois para GSM até chegar nos equipamentos híbridos atuais. Hoje a Moraes Velleda conta com mais de 2300 colaboradores, atuando em toda a cadeia logística no Gerenciamento de Risco e Prevenção de Perdas a nível nacional e presente no exterior em países como Argentina, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra e China, provendo segurança para seus clientes em todos os modais de risco

MORAES VELLEDA AUTOMOTIVA

DESTAQUE NACIONAL NO SEGMENTO DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS

ENTREGA O PRÊMIO: IVANILDO SOUSA – CEO DA AGENCIA SEG NEWS

RECEBEM O PRÊMIO: THIAGO JERRY – DIRETOR JURÍDICO NA MORAES VELLEDA AUTOMOTIVA