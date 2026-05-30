Prêmio Seg News 2026: MACHADO E CREMONEZE foi destaque na categoria Direito do Seguro nos Seguros de Transportes de Cargas

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). O escritório MACHADO E CREMONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS foi homenageado como DESTAQUE NACIONAL EM DIREITO DO SEGURO – ESPECIALIZAÇÃO EM SEGUROS DE TRANSPORTES DE CARGAS e foi representado na premiação pelo advogado sênior Dr. Maurício Mário dos Santos, que recebeu o troféu de Vanderlei Mopghetti, diretor administrativo da L Perna.

(*) Machado e Cremoneze Advogados Associados é referência nacional em Direito dos Seguros e Direito dos Transportes, com mais de 55 anos de atuação. O escritório se destaca pela forte presença institucional, produção acadêmica e atuação estratégica em litígios complexos, especialmente nas áreas de ressarcimento, sub-rogação e transporte internacional de cargas. Combinando tradição, excelência técnica e visão contemporânea, mantém participação ativa no desenvolvimento do mercado segurador brasileiro.

MACHADO E CREMONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS

DESTAQUE NACIONAL EM DIREITO DO SEGURO – ESPECIALIZAÇÃO EM SEGUROS DE TRANSPORTES DE CARGAS

ENTREGA O PRÊMIO: VANDERLEI MOGHETTI – DIRETOR ADMINISTRATIVO DA L PERNA REGULADORA DE SINISTROS

RECEBE O PRÊMIO: MAURÍCIO MÁRIO DOS SANTOS – ADVOGADO SENIOR DO ESCRITÓRIO MACHADO E CREMONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS