Prêmio Seg News 2026: Vila Velha foi homenageada no segmento imobiliário

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A Vila Velha Seguros foi premiada como DESTAQUE E LIDERANÇA EM SEGUROS E SERVIÇOS PARA O SEGMENTO IMOBILIÁRIO. O executivo José Ivanor, diretor de seguros condomínio recebeu o troféu de Luiz Gênova, CEO da Apet.

(*) A Vila Velha Corretora de Seguros é uma das mais tradicionais corretoras de capital nacional do Brasil. Com mais de 50 anos de história e credibilidade no mercado, é responsável por mais de um quarto dos seguros de condomínios da cidade de São Paulo. Oferece também seguros de automóvel, residencial, empresarial, vida, saúde, pet, celular e muito mais.

Reconhecida pela excelência no atendimento e pela proximidade com seus clientes, a Vila Velha une experiência, inovação e confiança, cuidando do que é essencial para condomínios, empresas e pessoas.

VILA VELHA CORRETORA DE SEGUROS

DESTAQUE E LIDERANÇA EM SEGUROS E SERVIÇOS PARA O SEGMENTO IMOBILIÁRIO

ENTREGA O PRÊMIO: LUIZ GÊNOVA – CEO DA APet PLANOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA PARA CÃES E GATOS

RECEBE O PRÊMIO:JOSÉ IVANOR – DIRETOR DE SEGUROS CONDOMÍNIO DA VILA VELHA CORRETORA DE SEGUROS