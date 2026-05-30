Prêmio Seg News 2026: JUDSEG premiada na categoria Seguro RC Profissional

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A JUDSEG Consultoria em Seguros foi destacada na categoria DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS DE RC PROFISSIONAL. A corretora foi representada por Jessika Fanny da Costa Coppola, diretora de desenvolvimento de negócios, que recebeu o troféu de Rosane Mota, CEO da RM7 Seguros.
(*) A Judseg Seguros atua com soluções estratégicas em seguros para profissionais e empresas, com destaque para a Responsabilidade Civil Profissional.
A corretora protege médicos, advogados, contadores, corretores, empresários e atividades expostas a riscos técnicos e patrimoniais.
Com visão jurídica, análise criteriosa de apólices e atendimento consultivo, entrega segurança antes, durante e depois da contratação.
Mais do que vender seguros, a Judseg orienta decisões e fortalece a cultura de prevenção.
Judseg Seguros: seguro não é só preço. É estratégia.
