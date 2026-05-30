Prêmio Seg News 2026: Única Seguros é premiada na categoria divulgação institucional

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A ÚNICA SEGUROS recebeu o prêmio como DESTAQUE NACIONAL EM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MERCADO DE SEGUROS. Jorge Eduardo de Souza Filho, diretor executivo, recebeu o troféu de Robert Uhl, head digital e transformação da Essor Seguros.

(*) A Única Corretora de Seguros recebe o prêmio de Divulgação Institucional do Mercado de Seguros pelo trabalho desenvolvido em seu canal de comunicação, que contribui para ampliar a cultura do seguro no Brasil.

Com uma linguagem acessível e conteúdos relevantes, a empresa aproxima o mercado da sociedade, promovendo informação, conscientização e valorização da proteção securitária.

Uma iniciativa que fortalece o setor e gera impacto positivo para toda a sociedade.

ÚNICA SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MERCADO DE SEGUROS

ENTREGA O PRÊMIO: ROBERTO UHL – HEAD DE DIGITAL E TRANSFORMAÇÃO NA ESSOR SEGUROS

RECEBEU O PRÊMIO: JORGE EDUARDO DE SOUZA FILHO – DIRETOR EXECUTIVO DA ÚNICA SEGUROS