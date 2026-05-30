Prêmio Seg News 2026: Rodobens se destacou em GR no Seguro de Transportes de Cargas

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A Rodobens Seguros foi premiada como DESTAQUE EM GERENCIAMENTO DE RISCOS NO SEGURO DE TRANSPORTES DE CARGAS. O prêmio foi recebido pelo executivo Paulo Cesar França Leite, gerente de operações e entregue por Marcelo Lopes, especialista em Seguros de Transportes e professor do CCPSegNews.

(*) Com solidez, inovação e forte atuação nacional, a Rodobens Seguros se destaca como referência em soluções para frotas e transporte de cargas, apoiada por um portfólio completo e equipes especializadas. Integrante de um ecossistema robusto, combina tradição e expertise para entregar proteção com alto valor agregado aos clientes. São 25 anos na área de Transportes e 40 anos como corretora de seguros, o que reforça sua liderança no segmento e a capacidade de atender às demandas logísticas do país.

Mais do que seguros, a Rodobens atua como parceira estratégica, transformando proteção em valor para empresas em todo o Brasil.

RODOBENS SEGUROS

DESTAQUE EM GERENCIAMENTO DE RISCOS NO SEGURO DE TRANSPORTES DE CARGAS

ENTREGA O PRÊMIO: MARCELO LOPES, ESPECIALISTA EM SEGURO DE TRANSPORTES DE CARGAS E PROF. DO CCPSEGNEWS

RECEBE O PRÊMIO: PAULO CESAR FRANÇA LEITE – GERENTE DE OPERAÇÕES DA RODOBENS SEGUROS