Prêmio Seg News 2026: Latin Re foi o destaque em resseguros

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A Latin Re recebeu a premiação na categoria DESTAQUE EM EXPANSÃO & INOVAÇÃO NA CORRETAGEM DE RESSEGUROS (BROKER).A empresa foi representada por Mariana Romani, head de marine e cargo e David Fagundes, property leader. A homenageada Dra Maria Rivian Matias de Paula entregou o troféu.
(*) “A Latin Re é um marketplace de riscos e resseguros que conecta o mercado latino americano às principais capacidades globais. Com profundo conhecimento técnico e governança sólida, estruturando soluções sob medida para riscos complexos e oferecendo suporte ponta a ponta — da colocação à gestão de sinistros — gerando segurança, performance e crescimento sustentável para seus parceiros.”
