Prêmio Seg News 2026: ESSOR recebeu o prêmio na categoria AGRO

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A ESSOR SEGUROS recebeu a premiação na categoria DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS PERSONALIZADOS PARA O SEGMENTO AGRO e foi representada pelos executivos Raul Gonzales, diretor comercial agro e Moacir Emmer, head comercial de agro.

(*) A Essor Seguros S.A é uma companhia seguradora do Grupo SCOR SE, uma das maiores resseguradoras mundiais com presença em diversos países e traz em seu DNA a experiência e conhecimento técnico do seu acionista internacional. Buscando dar ainda mais credibilidade para as suas operações, conta com a parceria de Corretores e Assessorias de Seguros. O nome ESSOR tem origem na francesa e significa Crescimento e Progresso.

ESSOR SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS PERSONALIZADOS PARA O SEGMENTO AGRO

ENTREGA O PRÊMIO: JORGE EDUARDO DE SOUZA – DIRETOR COMERCIAL DA ÚNICA SEGUROS

RECEBEM O PRÊMIO: RAUL GONZALES, DIRETOR COMERCIAL AGRO E MOACIR EMMER, HEAD COMERCIAL DE AGRO DA ESSOR SEGUROS