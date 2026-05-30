Prêmio Seg News 2026: APet foi um dos destaques da premiação

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A APet recebeu a premiação como DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS PET. A empresa foi representada pelo executivo Luiz Gênova, CEO, que recebeu o prêmio de Paulo Cesar França Leite, gerente de operações da corretora Rodobens Seguros.

(*) A APet atua há 12 anos no mercado de saúde e assistência pet, com o propósito de democratizar o acesso a cuidados de qualidade para os pets. Referência no setor e sócia-fundadora da ABPSP, a empresa se destaca pelos altos índices de qualidade e pela experiência encantadora oferecida a tutores e seus pets. Seus pilares são Pessoas, Tecnologia e Inovação e Relações de Confiança. A APet opera nos canais B2B, B2B2C e B2C digital. “Acreditamos que cuidar de um pet é uma forma de sermos mais humanos”, afirma Luiz Gênova, CEO da APet.

APet PLANOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA PARA CÃES E GATOS

DESTAQUE NACIONAL EM SEGUROS PET

ENTREGA O PRÊMIO: PAULO CESAR FRANÇA LEITE – GERENTE DE OPERAÇÕES DA RODOBENS SEGUROS

RECEBE O PRÊMIO: LUIZ GÊNOVA – CEO DA APet PLANOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA PARA CÃES E GATOS