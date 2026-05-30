Prêmio Seg News 2026: RM7 premiada no Seguro Garantia

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A RM7 Corretora de Seguros recebeu a premiação na categoria DESTAQUE NACIONAL EM SEGURO GARANTIA. A empresa foi representada pela fundadora e CEO Rosane Mora, que recebeu o troféu de Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News.

(*) A RM7 Corretora de Seguros, localizada em Brasília – DF, atua com o compromisso de oferecer soluções em seguros de forma segura, transparente e personalizada. Nossa missão é proteger pessoas, famílias, empresas e patrimônios por meio de uma consultoria especializada, ajudando cada cliente a encontrar a cobertura mais adequada para suas necessidades.

Com atendimento próximo e orientado pela confiança, a RM7 busca simplificar o processo de contratação de seguros, oferecendo orientação clara desde a escolha do plano até o suporte em momentos de necessidade. Trabalhamos para que cada cliente se sinta amparado, bem informado e protegido em todas as etapas.

A corretora oferece soluções para diferentes perfis, como seguros pessoais, empresariais, patrimoniais e demais modalidades voltadas à proteção e tranquilidade do segurado. Nosso diferencial está no atendimento humanizado, na análise cuidadosa de cada demanda e na busca pelas melhores opções disponíveis no mercado. Na RM7 Corretora de Seguros, acreditamos que contratar um seguro vai além de adquirir uma apólice: é investir em tranquilidade, prevenção e segurança para o futuro.

RM7 CORRETORA DE SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM SEGURO GARANTIA

ENTREGA O PRÊMIO: IVANILDO SOUSA – CEO DA AGÊNCIA SEG NEWS

RECEBE O PRÊMIO: ROSANE MOTA – FUNDADORA E CEO DA RM7 CORRETORA DE SEGUROS